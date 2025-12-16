El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este martes a los socios parlamentarios de Pedro Sánchez a que retiren su apoyo al Ejecutivo si quieren demostrar coherencia política. El líder del PP ha asegurado que solo presentará una moción de censura si “al menos un grupo” deja de respaldar al presidente del Gobierno, al que ha acusado de estar “rodeado por corrupción, extorsión y machismo”.

Durante una comparecencia en Zahínos (Badajoz), en plena recta final de la campaña electoral en Extremadura, Feijóo ha defendido su negativa a promover una moción de censura sin apoyos suficientes. Según ha explicado, hacerlo en este momento supondría “validar presuntos delitos” si la iniciativa fracasa en el Congreso. “Interés por hacerla sí, cada día más, pero posibilidades reales no existen mientras los socios del Gobierno sigan sosteniéndolo”, ha afirmado.

El líder popular ha arremetido contra los partidos que apoyan a Sánchez, asegurando que “ya no se los cree nadie” tras más de un año “amagando y no dando”. En su opinión, estos grupos se han convertido en “cómplices” del Ejecutivo y actúan movidos por “cinismo e hipocresía”, al ser conscientes —ha dicho— del coste electoral que supone respaldar a un Gobierno que considera “moribundo”.

Feijóo también ha reclamado que se facilite la convocatoria de un pleno en el Congreso para abordar los distintos casos judiciales que afectan al entorno del Gobierno. Ha señalado directamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz y a su grupo parlamentario para que permitan debatir “toda la maraña de sumarios, investigaciones y detenciones”, criticando que Sánchez pretenda aplazar explicaciones hasta febrero.

En su balance político del año, el presidente del PP ha descrito al jefe del Ejecutivo como “el presidente más deteriorado” que recuerda, y ha afirmado que el verdadero balance del Gobierno lo han realizado “la UCO, la UDEF, los tribunales y quienes han denunciado la corrupción desde dentro del propio partido socialista”.

En clave electoral, Feijóo ha destacado la importancia de las elecciones autonómicas del próximo domingo en Extremadura, que, a su juicio, pueden marcar un punto de inflexión en la política nacional. Ha asegurado que estos comicios pueden iniciar un “efecto dominó” que se extenderá a otras comunidades y ha defendido que “la mejor noticia para los españoles sería la convocatoria de elecciones generales”.

Por último, ha cargado contra Vox por centrar su campaña en criticar a la candidata popular, María Guardiola, y ha pedido a los extremeños que apuesten por “futuro y esperanza” frente al “bloqueo político”. El objetivo del PP, ha concluido, es “tener más votos que toda la izquierda” y evitar que se impida la gobernabilidad si se confirma su victoria en las urnas.