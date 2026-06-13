El Ejecutivo se vuelca con la visita del Pontífice a Canarias en un intento de proyectar una imagen de normalidad y desviar el foco de los casos de presunta corrupción que cercan al entorno socialista.

MADRID.— El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su gabinete se han volcado al máximo para rentabilizar políticamente la visita a España del papa León XIV. En un momento de extrema debilidad y asedio mediático por diversos escándalos judiciales y fiscales que salpican al entorno socialista —entre ellos la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero—, Moncloa ha visto en la inequívoca postura proinmigración del Pontífice un valioso balón de oxígeno y un poderoso refugio discursivo.

La puesta en escena del Ejecutivo ha sido total. La comitiva gubernamental desplegó a nada menos que 14 ministros en una misa multitudinaria, mientras que el propio Sánchez se trasladó a Canarias para acompañar al Papa en una de las paradas más simbólicas de su viaje. En las islas, epicentro de la crisis migratoria, el presidente buscó ofrecer una buscada imagen de normalidad institucional y sintonía moral con el líder de la Iglesia católica, cuyo avión sufrió un fallo de motor al término de la visita, obligándole a regresar en un Falcon oficial.

El frente de la inmigración como trinchera política

La alianza ideológica sobre la gestión de los flujos migratorios se ha convertido en el principal asidero del Gobierno. El papa León XIV ha aprovechado su gira española para lanzar contundentes alegatos a favor de la caridad y la acogida de los vulnerables, arremetiendo contra el «vacío de la indiferencia» y los posicionamientos políticos excluyentes.

Esta retórica no solo valida el marco político que defiende el PSOE ante el repunte de llegadas a las costas canarias, sino que ha descolocado a la derecha y, de manera muy especial, a Vox. La formación de Santiago Abascal se ha encontrado en la incómoda tesitura de confrontar los discursos de la máxima autoridad de la Iglesia a la que pertenecen muchos de sus votantes, después de que el Pontífice pidiera obviar el conformismo y el racismo institucional. El propio Sánchez ha aprovechado estos días para ahondar en esa contradicción de las derechas, ironizando sobre el silencio de PP y Vox ante las encíclicas papales.

Una tregua visual en medio de la tormenta en Ferraz

Sin embargo, tras los focos informativos y los apretones de manos con el Pontífice, subyace una cruda realidad penal para las filas socialistas. Los analistas coinciden en que Moncloa ha exprimido el viaje papal para tapar informaciones sumamente lesivas que han copado las portadas de los diarios esta misma semana.

La presión judicial sobre el entorno del presidente del Gobierno no da tregua. La investigación que la Audiencia Nacional y la UDEF mantienen abierta sobre el expresidente Zapatero por un presunto delito fiscal —vinculado al hallazgo de joyas valoradas en 1,3 millones de euros— acorrala al partido en un frente donde Hacienda ya ha limitado cualquier posibilidad de regularización voluntaria. A esto se suman los constantes goteos de los sumarios del ‘caso Koldo’, los mensajes cruzados de la Fiscalía de Madrid en casos que afectan a la cúspide de la judicatura, y los reproches de la oposición en el Senado.

El contraste de la calle: entre el valor papal y el problema real

Pese a que el aparato de comunicación de Moncloa califica la gira de «bendición» que ha permitido centrar el debate público en valores de humanidad y concordia, la realidad social en las zonas visitadas muestra matices. Aunque los ciudadanos canarios valoran y agradecen el gesto histórico del Papa al desplazarse hasta la frontera sur de Europa, los residentes de las islas recuerdan que «el problema estructural está en África» y que las fotografías de concordia institucional en el archipiélago no resuelven la saturación de los centros de menores ni la falta de recursos autonómicos.

Con la despedida del Pontífice de suelo español, el Ejecutivo central agota un importante escudo mediático. Sánchez y sus ministros regresan de lleno a una compleja realidad parlamentaria y a unos tribunales que prometen reanudar su ritmo y devolver el foco a los pasillos de Ferraz.