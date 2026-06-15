Ninguna de las reformas del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, presentado en julio de 2025 tras el ‘caso Cerdán’, se ha ejecutado plenamente debido al bloqueo parlamentario.

MADRID.– El ambicioso paquete de regeneración democrática y control público que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó ante las Cortes hace casi un año se encuentra completamente paralizado. A las puertas de cumplirse el primer aniversario de la puesta de largo del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, ninguna de las 15 medidas estrella anunciadas por el Ejecutivo se ha ejecutado de forma plena, evidenciando un profundo atasco legislativo en la tramitación de las reformas pactadas.

La principal causa de este parón radica en que el bloque normativo mayoritario se diseñó para articularse a través de una densa ley orgánica. Esta estrategia jurídica se ha convertido, a la postre, en el auténtico cuello de botella del plan, impidiendo que las propuestas avancen al ritmo prometido en las cámaras parlamentarias.

El origen de un plan forzado por los escándalos

El diseño de esta estrategia integral fue la respuesta directa del presidente del Gobierno ante la fuerte polvareda política levantada por el ‘caso Cerdán’. En julio de 2025, acosado por el desgaste reputacional de las investigaciones judiciales, Sánchez compareció en el Congreso de los Diputados asegurando que no iba a «tirar la toalla» y prometiendo blindar el Estado frente a las prácticas ilícitas.

Tras meses de negociaciones en el seno de la coalición gubernamental, el Consejo de Ministros validó formalmente el documento el pasado mes de febrero, articulándolo en torno a cinco grandes ejes que endurecían de forma notable el control institucional y corporativo.

Medidas bloqueadas en las Cortes

Entre los compromisos que permanecen en vía muerta o pendientes de convalidación definitiva destacan reformas estructurales que afectaban tanto al sector público como a la financiación partidista:

La nueva Agencia Independiente de Integridad Pública: Organismo proyectado para asumir funciones clave en la supervisión, prevención y persecución activa de conductas irregulares en la contratación.

Organismo proyectado para asumir funciones clave en la supervisión, prevención y persecución activa de conductas irregulares en la contratación. Fiscalización estricta de partidos políticos: La obligatoriedad de someter a auditorías externas independientes a todas las formaciones y fundaciones que percibieran una financiación pública superior a los 50.000 euros anuales.

La obligatoriedad de someter a auditorías externas independientes a todas las formaciones y fundaciones que percibieran una financiación pública superior a los 50.000 euros anuales. Endurecimiento penal y «listas negras»: La propuesta de elevar de 5 a 7 años los plazos de prescripción de los delitos de corrupción, multiplicar las cuantías de las multas de las empresas corruptoras en base a sus ingresos anuales y crear un registro público de exclusión para vetar el acceso de estas compañías a contratos estatales.

La propuesta de elevar de 5 a 7 años los plazos de prescripción de los delitos de corrupción, multiplicar las cuantías de las multas de las empresas corruptoras en base a sus ingresos anuales y crear un registro público de exclusión para vetar el acceso de estas compañías a contratos estatales. Canales de protección al denunciante: La ampliación de las garantías de confidencialidad y apoyo legal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para blindar de manera absoluta a cualquier ciudadano que denuncie irregularidades ante la Fiscalía, los jueces o la policía.

Pendientes de la Ley de Integridad Pública

Aunque desde los ministerios implicados se constituyó el pasado febrero la comisión interministerial encargada de pilotar el despliegue normativo, los plazos previstos en el calendario oficial se han visto desbordados. El Ejecutivo preveía enviar a las Cortes el proyecto definitivo de la Ley de Integridad Pública en este periodo de sesiones para lograr su aprobación e implantación total en el horizonte de mediados de 2027.

Sin embargo, la falta de mayorías parlamentarias estables y la acumulación de trabas técnicas al unificar tantas modificaciones legales de carácter orgánico mantienen a día de hoy las promesas de regeneración del Ejecutivo en el terreno de las intenciones políticas, sin efectos prácticos en el Boletín Oficial del Estado.