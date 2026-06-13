Isabel Blanco asciende a la vicepresidencia segunda y el portavoz Carriedo se mantiene en Economía, en un gabinete con cuatro caras nuevas y una profunda reestructuración de áreas.

VALLADOLID.— El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha desvelado este sábado la composición de su nuevo Ejecutivo de coalición con Vox. Tras haber jurado su cargo el pasado jueves, el líder popular ha optado por una fórmula que conjuga la continuidad de sus pilares de gestión con una notable renovación de nombres y una profunda reestructuración de carteras. El nuevo gabinete estará integrado por ocho hombres —incluidos el presidente y el vicepresidente primero, Carlos Pollán (Vox)— y cuatro mujeres.

En la cúspide del organigrama, Isabel Blanco (PP), hasta ahora número dos del Gobierno, asciende de forma oficial a la Vicepresidencia Segunda. Por su parte, el vicepresidente primero, Carlos Pollán, asumirá la gestión directa de la nueva Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Cuatro nuevas incorporaciones al Consejo de Gobierno

El remozado Ejecutivo autonómico incorpora cuatro caras nuevas repartidas a partes iguales entre las dos formaciones de la coalición:

Joaquín Antonio Pino (Vox): El hasta ahora presidente de la organización agraria Asaja en Ávila da el salto a la política institucional como nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

El hasta ahora presidente de la organización agraria Asaja en Ávila da el salto a la política institucional como nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. José Albero Díaz Pico (Vox): El exsecretario general de Industria y viceportavoz en las Cortes asume los mandos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

El exsecretario general de Industria y viceportavoz en las Cortes asume los mandos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. María Pardo (PP): Se incorpora al gabinete para ponerse al frente de la Consejería de Educación.

Se incorpora al gabinete para ponerse al frente de la Consejería de Educación. Cristina Sanchidrián (PP): Asume la cartera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

Baile de carteras y consolidación de pesos pesados

Más allá de los nuevos rostros, Mañueco ha acometido un importante baile de competencias entre los consejeros que permanecen en el Gobierno. Alejandro Vázquez (PP) ve reforzada su área al sumar las funciones de atención a dependientes en la nueva cartera de Sanidad y Bienestar Social. Asimismo, María González Corral (PP) deja Agricultura para pasar a dirigir Medio Ambiente y Energía.

Uno de los movimientos más significativos es el de Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP). Tras una legislatura marcada por la compleja gestión de los incendios forestales al frente de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones pasa a pilotar la nueva macroconsejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. Preguntado por esta continuidad, Mañueco ha defendido que todos los miembros cuentan con su total confianza para «impulsar la renovación de ideas y procedimientos».

Los que no se mueven de sus puestos son Carlos Fernández Carriedo (PP), que retiene la estratégica Consejería de Economía y Hacienda y continuará ejerciendo como portavoz del Ejecutivo, y Luis Miguel González Gago (PP) en la Consejería de la Presidencia.

Salidas y recolocación en el sector parlamentario

El presidente de la Junta ha detallado también el destino de los consejeros salientes de la cuota del Partido Popular, que pasan a reforzar el Grupo Popular en las Cortes autonómicas. Rocío Lucas ya ejerce como secretaria segunda de la Mesa de las Cortes, mientras que Leticia García se estrena como portavoz parlamentaria. Su mano derecha y portavoz adjunto será José Luis Sanz Merino, hasta hoy consejero de Movilidad.

Por el contrario, Mañueco ha evitado pronunciarse sobre el futuro político de Gonzalo Santonja, anterior consejero de Cultura por la cuota de Vox que decidió mantenerse en el puesto tras la pasada crisis de Gobierno.

El líder del Ejecutivo castellano y leonés ha concluido la presentación definiendo a su equipo como un grupo de «personas preparadas, con criterio, talento y experiencia», mostrándose plenamente convencido de que la nueva estructura alumbrará un Gobierno «sólido» y con la fuerza necesaria para impulsar la comunidad.