Madrid. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este lunes un incremento en las medidas de seguridad del voto por correo para los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El jefe de la oposición se ha desmarcado de la postura de Vox, que ha solicitado formalmente suspender esta modalidad de sufragio, pero ha insistido en que es imperativo implementar mayores controles para garantizar la absoluta fiabilidad del proceso.

Máximas garantías para el voto en el extranjero

Durante una entrevista concedida en Antena 3, Feijóo ha respondido con un «no» rotundo a la propuesta de la formación de Santiago Abascal, que la semana pasada pidió a la Junta Electoral Central (JEC) la suspensión del voto postal internacional y del registro CERA por tacharlos de «terriblemente opacos», abogando únicamente por el voto presencial.

A pesar de rechazar la suspensión, el presidente del PP ha remarcado la necesidad de blindar el sistema:

Trazabilidad: El líder popular considera clave estudiar si se puede aumentar la seguridad para asegurar de forma estricta que la papeleta que llega a las urnas en España sea exactamente la que ha emitido el ciudadano en el exterior.

El líder popular considera clave estudiar si se puede aumentar la seguridad para asegurar de forma estricta que la papeleta que llega a las urnas en España sea exactamente la que ha emitido el ciudadano en el exterior. Garantía democrática: Ha insistido en que se debe certificar que el voto «sea el que ha emitido esa persona, el que ha querido emitir y el que finalmente llega».

Alerta por el censo y críticas a la «ley de nietos»

Más allá de la logística del sufragio, Alberto Núñez Feijóo ha vinculado la fiabilidad del CERA con la gestión de la nacionalidad que está realizando el Ejecutivo a través de la Ley de Memoria Democrática, una normativa que ha calificado directamente de «ingeniería social».

El presidente de los populares ha criticado con dureza la instrucción del Ministerio de Justicia que regula esta medida, señalando que desvirtúa el espíritu original de la ley:

«El Gobierno cambió la ley para que no afectara a los nietos, sino a los bisnietos, a los tataranietos y a cualquier persona que haya tenido en origen un antecesor español».

El PP ha reiterado su total conformidad con otorgar la nacionalidad a los nietos de los españoles que se vieron obligados a abandonar el país a causa del exilio político. No obstante, Feijóo ha exigido «poner seriedad» en la concesión de pasaportes y ha advertido que están a la expectativa de que los tribunales puedan declarar ilegal la instrucción del Ministerio. De producirse ese escenario judicial, el líder del PP señala que habría que evaluar los efectos jurídicos sobre el censo electoral y revisar «qué CERA queda y cuál es el número real de residentes ausentes».