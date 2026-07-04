Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se celebró la nueva edición del sorteo de La Primitiva correspondiente al sábado 4 de julio de 2026. La combinación ganadora ha sido registrada por la entidad organizadora y se ha puesto a disposición pública el resultado oficial del sorteo.

La comunicación de resultados se ha realizado conforme a los procedimientos habituales establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), entidad que gestiona este sorteo; se recuerda asimismo la existencia de otros operadores como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que gestionan sorteos diferentes con normativa propia.

Combinación ganadora — La Primitiva (sábado 4 de julio de 2026)

19, 25, 28, 43, 44, 48

Complementario: 16

Reintegro: 8

Joker: –

Escrutinio y categorías de premios de La Primitiva

Se detallan a continuación las categorías de premios reconocidas en La Primitiva, sin que en este texto se incorporen importes ni cuantías, que únicamente son determinados y publicados por la SELAE en el escrutinio oficial:

Especial: 6 números + reintegro.

Primera categoría: 6 aciertos.

Segunda categoría: 5 aciertos + complementario.

Tercera categoría: 5 aciertos.

Cuarta categoría: 4 aciertos.

Quinta categoría: 3 aciertos.

Reintegro: devolución del importe de la apuesta cuando corresponde.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 49. Los sorteos de La Primitiva se celebran los jueves y los sábados. La apuesta sencilla se establece en 1 euro por combinación; como opción adicional puede contratarse el Joker. La participación y la validación de apuestas se realizan según las condiciones y canales habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser reclamados dentro del plazo de 90 días naturales que se establece para su cobro ante los puntos autorizados por la SELAE. Se requerirá la identificación del percepto y del boletín válido; podrán aplicarse las retenciones fiscales previstas por la normativa tributaria para importes que superen el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Primitiva es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se celebra con periodicidad semanal los jueves y sábados. Otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), organizan sorteos distintos con normativa y canales propios.

Verificación oficial

La verificación del resultado debe efectuarse en la lista oficial publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)