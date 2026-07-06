Madrid. La tensión judicial en torno a las presuntas ramificaciones del ‘caso Koldo’ ha alcanzado un nuevo punto crítico. La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, habría lanzado una advertencia informal al Partido Popular amagando con implicar a la formación de Génova en la trama que investiga las supuestas «cloacas del PSOE».

Según una información publicada en exclusiva por El Confidencial, el tenso intercambio tuvo lugar en las dependencias del Tribunal Supremo ante numerosos testigos presenciales, coincidiendo con una escalada en los procedimientos que estrechan el cerco sobre el entorno socialista.

«¿Qué vais a hacer?»: El aviso en sede judicial

La letrada de la defensa se dirigió de manera directa al abogado de la acusación popular que ejerce el Partido Popular en la causa. De acuerdo con los detalles trascendidos, De la Hoz advirtió al representante del PP de que manejaba información altamente comprometida que afectaría directamente a la sede nacional de los populares en Génova.

Durante el cruce de palabras, la abogada llegó a plantear de forma explícita una pregunta intimidatoria: «¿Qué vais a hacer?», en lo que fuentes jurídicas interpretan como un movimiento de presión para modular la estrategia de la acusación en el proceso penal.

Citada a declarar como investigada el 14 de julio

Este enfrentamiento de pasillos se produce en un momento procesal de máxima vulnerabilidad para Leticia de la Hoz. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la ha citado a declarar en calidad de investigada el próximo martes 14 de julio en el marco del ‘caso Leire Díez’.

La imputación de la letrada se deriva de las revelaciones de la empresaria del sector de los hidrocarburos, Carmen Pano, y su chófer, quienes denunciaron formalmente ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un presunto intento de soborno:

La acusación: Pano ratificó ante el juez que la abogada de Koldo le ofreció una importante suma económica (con cifras que el entorno sitúa entre los 50.000 y los 250.000 euros) para cambiar su testimonio judicial. El objetivo del supuesto soborno era exculpar al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García —definiéndolos como «cabezas de turco»— y desviar toda la responsabilidad hacia el empresario Víctor de Aldama.

Pano ratificó ante el juez que la abogada de Koldo le ofreció una importante suma económica (con cifras que el entorno sitúa entre los 50.000 y los 250.000 euros) para cambiar su testimonio judicial. El objetivo del supuesto soborno era exculpar al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García —definiéndolos como «cabezas de turco»— y desviar toda la responsabilidad hacia el empresario Víctor de Aldama. Presunta implicación del PSOE: Según la denuncia de la empresaria, De la Hoz afirmó actuar en nombre de «gente del partido, gente del PSOE» con el fin de «salvarles el culo».

Por su parte, Leticia de la Hoz ha negado tajantemente cualquier intento de compra de testigos, sosteniendo ante las autoridades que las reuniones e intercambios de dinero con la empresaria se debían exclusivamente a operaciones mercantiles y comisiones privadas totalmente ajenas a la causa de la calle Ferraz.