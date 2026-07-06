Madrid. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes su intención de impulsar una legislación a nivel nacional para que el concebido no nacido (nasciturus) sea reconocido formalmente como un miembro más de la unidad familiar a efectos de recibir ayudas públicas. Con esta propuesta, el líder de la oposición se compromete a trasladar a todo el país el modelo normativo aprobado recientemente en la Comunidad de Madrid por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Ampliación de ayudas económicas y sociales para las familias

Durante una entrevista concedida este lunes en el programa Espejo Público de Antena 3, Feijóo ha defendido la necesidad de que el concebido no nacido tenga un impacto directo y positivo desde el punto de vista económico y social tanto para la mujer gestante como para la familia que lo está esperando.

El líder de los populares ha argumentado que esta medida cuenta con precedentes en su propia gestión y en la de otros barones de su partido:

Precedente en Galicia: Feijóo ha recordado que durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia ya sacó adelante una normativa orientada en esta dirección.

Feijóo ha recordado que durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia ya sacó adelante una normativa orientada en esta dirección. El modelo de Madrid: Ha puesto en valor el paso dado por Isabel Díaz Ayuso, quien ha ampliado este enfoque en la legislación autonómica madrileña, sirviendo de base para su futura propuesta estatal.

El contexto: Aprobación reciente en la Asamblea de Madrid

Este compromiso de exportar la medida al marco legislativo nacional llega apenas unos días después de su validación parlamentaria en Madrid. El pasado jueves, el pleno de la Asamblea de Madrid aprobó la ley autonómica gracias a los votos a favor del PP y de Vox.

Dicha norma reconoce legalmente al nasciturus como un integrante más de la unidad familiar a efectos administrativos, lo que permite a los hogares solicitar y computar ayudas institucionales, deducciones o servicios antes del nacimiento del bebé.