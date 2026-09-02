Las derechas han decidido arrancar el curso político exhibiendo unidad en las calles. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, coincidirán este miércoles en la concentración convocada frente al Ayuntamiento de Madrid, en una jornada de movilizaciones con la que buscan elevar al máximo la presión sobre el Ejecutivo en la víspera de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.

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La protesta ha sido convocada a las 20:00 horas frente a las casas consistoriales de todo el país a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), organismo presido por el PP. La convocatoria coincide estratégicamente con la celebración del Día de Ceuta. Desde la dirección popular han enmarcado las concentraciones en un carácter «apartidista» de apoyo e institucional a la ciudad autónoma ante la grave situación que atraviesa.

Sin embargo, la suma de Vox ha acentuado el tono político de la jornada. La formación de Abascal se ha adherido de forma explícita a las concentraciones llamando a secundarlas abiertamente «contra el Gobierno traidor», lo que convierte la cita en una demostración conjunta de la oposición en el espacio público.

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Reacción del Ejecutivo

Desde el Gobierno de la Nación han cargado duramente contra la iniciativa. Fuentes del Ejecutivo acusan al Partido Popular de «instrumentalizar» una institución como la FEMP y de intentar hacer pasar por neutrales unas protestas que, a su juicio, responden a una «utilización partidista» de la crisis ceutí. Asimismo, desde el Moncloa han apelado a la responsabilidad y han solicitado que todas las movilizaciones transcurran de forma pacífica y sin incidentes.