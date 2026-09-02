El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha instado este miércoles a la ciudadanía a salir a la calle para respaldar a la población ceutí frente a la gestión del Ejecutivo central, al que ha acusado de haber cometido una «traición» por no impedir la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio.
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En declaraciones al programa Es la Mañana de Federico en esRadio, el líder de la formación ha insistido en que el objetivo prioritario de las movilizaciones es trasladar a la ciudad autónoma que «todos los españoles están con ellos» y que «no olvidan ni la invasión ni la traición que han sufrido».
Ejes principales de su intervención:
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- Ratificación de la tesis de «invasión»: Abascal ha sostenido que las informaciones sobre el informe policial que vincula a agentes marroquíes con el cruce fronterizo confirman su diagnóstico de «invasión y punto». A su juicio, el Gabinete de Pedro Sánchez «lo sabía y no hizo nada para detenerlo», recriminando al presidente que exculpe al país vecino pese a que, en su opinión, «amenaza nuestra soberanía nacional».
- Acusación constitucional de traición: El dirigente de Vox ha reiterado la necesidad de promover en el Congreso de los Diputados un debate para acusar formalmente de traición al Ejecutivo, en referencia a la vía del artículo 102 de la Constitución.
- Ofensiva total contra el Ejecutivo: Abascal ha abogado por combatir la actuación del Gobierno utilizando «todas las herramientas al alcance», coordinando acciones en el ámbito legal, la iniciativa parlamentaria y la movilización social en la calle.