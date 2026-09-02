El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha instado este miércoles a la ciudadanía a salir a la calle para respaldar a la población ceutí frente a la gestión del Ejecutivo central, al que ha acusado de haber cometido una «traición» por no impedir la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio.

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En declaraciones al programa Es la Mañana de Federico en esRadio, el líder de la formación ha insistido en que el objetivo prioritario de las movilizaciones es trasladar a la ciudad autónoma que «todos los españoles están con ellos» y que «no olvidan ni la invasión ni la traición que han sufrido».

Ejes principales de su intervención:

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