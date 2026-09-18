El presidente del Real Madrid acude a la ciudad autónoma acompañado por Pirri, tras los gestos de Mbappé, Vinícius y Konaté en el encuentro del pasado martes.

CEUTA — El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha realizado este mediodía una visita institucional al Ayuntamiento de Ceuta, donde ha mantenido un encuentro oficial con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. La visita del máximo mandatario blanco se produce apenas tres días después de la controversia suscitada durante el partido de Liga disputado el pasado martes ante el Elche, cuando varios futbolistas de la plantilla madridista ocultaron o no exhibieron las camisetas en las que se enviaban mensajes de apoyo a la población ceutí.

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Tras plasmar su firma en el Libro de Honor de la Ciudad, Pérez ha expresado públicamente sus buenos deseos para la localidad: “Todo mi cariño y apoyo a los ceutíes. Todos mis deseos de que Ceuta recupere la normalidad lo antes posible”.

Cálido recibimiento y presencia de Pirri

El dirigente madridista no ha acudido solo a la cita. Junto a él ha estado presente el presidente de honor del club, José Martínez ‘Pirri’, leyenda de la entidad merengue y natural de la ciudad autónoma. Pirri, que también ha dejado estampada su firma en el Libro de Honor, no ha ocultado su emoción: “Me siento muy orgulloso de ser caballa. Viva Ceuta y viva su gente”.

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A su llegada al Palacio Municipal, la comitiva del club blanco ha sido recibida entre vítores y aplausos por decenas de aficionados y vecinos que se habían congregado en los alrededores del Ayuntamiento para darles la bienvenida.

El trasfondo de la polémica

La llegada de Florentino Pérez tiene lugar en un clima enrarecido por lo sucedido el pasado martes sobre el terreno de juego. Durante la salida de los equipos en el choque ante el Elche, jugadores como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté evitaron lucir la camiseta conmemorativa de respaldo institucional a Ceuta.

El propio Mbappé aclaró el motivo de su gesto un día después en declaraciones concedidas al diario As, señalando que su intención no era faltar al respeto a la población, sino ampliar el foco del mensaje de apoyo: “Tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas. Porque antes de ser jugador, soy humano. Pero también yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras”, explicó el delantero francés.