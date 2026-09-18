El sindicato de la Policía Nacional denuncia la «improvisación» del Gobierno, la saturación del operativo y las precarias condiciones en las que trabajan los agentes desplegados en la ciudad autónoma.

CEUTA — El Sindicato de Policía JUPOL ha desmentido públicamente las cifras oficiales relativas al operativo policial destinado al traslado de migrantes desde las playas de Benítez y El Trampolín hasta el nuevo campamento de acogida en el Puerto de Ceuta. A través de un comunicado emitido este viernes, la organización ha negado que existan 170 efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) dedicados en exclusiva a esta misión.

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Según ha precisado la central sindical, la cifra de 170 agentes se corresponde con el total de efectivos destinados en toda la ciudad autónoma para diversos cometidos de seguridad. Sin embargo, el personal de las Unidades Antidisturbios habilitado específicamente para la ejecución de los desplazamientos se limita a «aproximadamente 70 agentes».

Críticas a la planificación e infraestructuras

JUPOL ha sido contundente al valorar la gestión del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía, asegurando que se ha ejecutado el traslado hacia la zona portuaria sin haber «garantizado previamente la capacidad suficiente de las instalaciones, los medios materiales y humanos necesarios ni unas condiciones operativas adecuadas».

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Desde el sindicato subrayan que las deficiencias organizativas están mermando la eficacia del operativo en un momento de especial complejidad sobre el terreno, marcado por el colapso del nuevo espacio de acogida y la permanencia de cientos de personas en el litoral.

«Semanas de sobrecarga, problemas de alojamiento y falta de medios»

La organización sindical ha puesto el foco en el desgaste físico y psicológico que acumula la plantilla desplazada a Ceuta. Según denuncian, los policías «llevan semanas soportando una situación extraordinaria, con problemas de alojamiento, falta de medios y una presión operativa muy elevada».

Ante este escenario, JUPOL ha exigido a los responsables del Ministerio del Interior que «dejen de improvisar con los dispositivos policiales» y procedan de inmediato al envío de los refuerzos y recursos materiales adecuados que garanticen tanto el orden público como la seguridad física de los propios funcionarios en el desarrollo de sus funciones.