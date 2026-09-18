El Gobierno prepara un real decreto que elevará las exigencias académicas y laborales de las titulaciones universitarias, con especial atención a los grados sanitarios

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El Gobierno prepara un nuevo real decreto para endurecer los requisitos de las universidades españolas, con nuevas exigencias relacionadas con la calidad del profesorado y la modalidad de enseñanza.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado que la futura norma establecerá que las titulaciones deberán contar con al menos un 50% de profesores con título de Doctor y un 40% de docentes con contrato a tiempo completo.

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Sánchez ha explicado durante su visita al Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) de Madrid que la intención es “garantizar que en cada una de las titulaciones haya una formación universitaria de calidad”.

Más controles sobre el profesorado universitario

El jefe del Ejecutivo ha señalado que la reforma busca reforzar las condiciones del personal docente y mejorar la estabilidad laboral dentro de las universidades.

“Un 50% de docentes deberán tener título de doctor y un 40% un contrato a tiempo completo. No solo vamos a reforzar la calidad de la enseñanza sino también luchar contra la precarización”, ha indicado Sánchez.

La propuesta afectará a los criterios que deben cumplir las universidades para mantener o poner en marcha determinados títulos oficiales.

La presencialidad será obligatoria en determinadas titulaciones

Otra de las novedades anunciadas por el presidente del Gobierno es la exigencia de una mayor presencialidad en aquellas áreas donde sea necesaria, especialmente en estudios vinculados al ámbito sanitario.

Sánchez ha advertido de que el Ejecutivo quiere evitar que algunas universidades privadas puedan ampliar la oferta de titulaciones online sin garantizar unos estándares mínimos de formación práctica.

“Vamos a exigir la presencialidad allí donde sea necesaria, especialmente en ámbitos como el sanitario”, ha afirmado.

El Gobierno considera que determinados grados requieren prácticas y contacto directo con instalaciones, pacientes o equipamientos especializados para asegurar una preparación adecuada.

Una reforma centrada en la calidad universitaria

La nueva normativa se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para elevar los requisitos académicos de las universidades y reforzar los criterios de calidad de las titulaciones.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, acompañó a Sánchez durante la visita al centro madrileño, donde el presidente mantuvo un encuentro con investigadores y científicos.