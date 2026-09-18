El líder del Partido Popular responsabiliza al Gobierno central del deterioro de la seguridad en la ciudad autónoma y exige la inmediata expulsión y retorno de las personas implicadas en los enfrentamientos.

MADRID / CEUTA — El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este viernes contra la gestión del Ejecutivo central tras los altercados registrados durante el operativo de traslado de migrantes desde las playas de Benítez y El Trampolín hasta las dependencias del Puerto de Ceuta. Para el líder de la oposición, los altercados vividos con las fuerzas de seguridad demuestran que lo ocurrido trasciende el ámbito estrictamente migratorio para convertirse en un grave quiebre de la seguridad ciudadana.

Lee tambien: Vox tilda de «invasión orquestada por Marruecos» la crisis en Ceuta e invita a la izquierda a vivir en la ciudad

«Esto no es inmigración», ha aseverado Feijóo a preguntas de los medios de comunicación. «Los inmigrantes no se enfrentan a la Policía, intentan buscar un trabajo», argumentó, marcando distancia entre quienes buscan una oportunidad laboral y quienes, a su juicio, protagonizan conductas violentas frente a los agentes. «Aunque sean inmigrantes regulares, estos señores no vienen a buscar un trabajo, vienen a enfrentarse contra el orden público constitucional y contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Críticas a la gestión del Gobierno y advertencia de «polvorín»

El dirigente ‘popular’ ha calificado la situación que atraviesa la ciudad autónoma de «insostenible» y la ha definido abiertamente como un «polvorín», responsabilizando de forma directa al Gobierno de Pedro Sánchez. Según Feijóo, el Ministerio del Interior «no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española», un escenario de inestabilidad que, según recordó, se prolonga ya durante los 50 días transcurridos desde la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio. «No se puede hacer peor», ha sentenciado.

Lee tambien: Sánchez y Feijóo chocan por la gestión de la crisis de Ceuta

Exigencia de expulsiones y apelación al contexto europeo

Ante la gravedad del diagnóstico, el líder de la principal fuerza de la oposición ha defendido que «la única solución es la expulsión y el retorno de todos los ciudadanos» que se hayan visto envueltos en estos episodios de tensión y alteración del orden.

Para justificar la viabilidad de la medida, Feijóo ha invocado la resolución aprobada este jueves por el Parlamento Europeo, al tiempo que ha recordado la disposición mostrada por las autoridades del Reino de Marruecos para aceptar la devolución y retorno de sus nacionales en este tipo de contextos.