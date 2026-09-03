La asociación reclama el aumento urgente de la plantilla, la mejora de los medios materiales y mayor seguridad jurídica para los agentes destinados en la ciudad autónoma.

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CEUTA. Transcurridos 31 días desde el inicio de la crisis migratoria de finales de julio —en la que se registró la entrada masiva de más de 80.000 personas—, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado públicamente el «abandono institucional» al que, a su juicio, están sometidos los efectivos destinados en la ciudad autónoma. La organización reprocha al Gobierno la falta de un protocolo de actuación claro que respalde la seguridad física y jurídica de los agentes sobre el terreno.

Desde la entidad señalan que la Guardia Civil continúa prestando servicio bajo una elevada presión operativa, después de que los agentes hayan tenido que asumir jornadas extraordinarias y renunciar a sus periodos de vacaciones para sostener el dispositivo fronterizo.

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Críticas a la gestión y a la discriminación en las compensaciones

En un duro comunicado, AEGC acusa al Ejecutivo central de actuar con retraso y de ningunear al cuerpo. Como muestra de ello, la asociación recuerda que en el anuncio inicial de las compensaciones económicas por el sobreesfuerzo realizado durante la emergencia solo se incluyó a la Policía Nacional, excluyendo en un primer momento a la Guardia Civil.

«En esta crisis ha llegado tarde siempre, ninguneando a los guardias civiles al excluirlos, inicialmente, de las compensaciones por el sobreesfuerzo teniendo que ser reclamadas ante el Consejo de la Guardia Civil por esta Asociación», critican desde AEGC.

Tres exigencias prioritarias para la frontera sur

Ante lo que consideran una situación excepcional y prolongada en el tiempo, AEGC ha detallado tres medidas de actuación urgente que consideran indispensables para la frontera sur de Europa:

Ampliación urgente de la plantilla: Redimensionar el catálogo de puestos de trabajo en Ceuta de forma acorde a la realidad operativa y a la presión fronteriza constante.

Redimensionar el catálogo de puestos de trabajo en Ceuta de forma acorde a la realidad operativa y a la presión fronteriza constante. Dotación de medios materiales idóneos: Proporcionar recursos técnicos actualizados y equipos de protección individual para resguardar la integridad de los agentes en primera línea.

Proporcionar recursos técnicos actualizados y equipos de protección individual para resguardar la integridad de los agentes en primera línea. Protocolo claro de actuación: Definir un marco de intervención preciso que otorgue plena cobertura física y jurídica a los efectivos durante sus actuaciones en la valla y el perímetro fronterizo.

Petición de responsabilidades políticas

La asociación enfatiza que la profesionalidad de los agentes no basta para suplir la falta de previsión política y acusa a las autoridades de ofrecer «medias verdades» sobre la información disponible respecto a la crisis.

El comunicado concluye solicitando responsabilidades al titular de la cartera de Interior: «Si este ministro del Interior no sabe tomar decisiones y no sabe escuchar las necesidades que tienen los que están sobre el terreno, está tardando en dejar el paso libre a otra persona que sepa reaccionar y escuchar».