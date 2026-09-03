El internacional español aprovechó su homenaje institucional en Terrassa tras proclamarse campeón del mundo para acordarse de la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

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TERRASSA / CEUTA. Transcurrido un mes desde el inicio de la grave crisis migratoria y humanitaria que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta, las muestras de solidaridad por parte de personalidades del ámbito deportivo no dejan de sucederse. El último en sumarse ha sido el futbolista del FC Barcelona e internacional español, Dani Olmo, quien tuvo un emotivo recuerdo hacia el pueblo ceutí en coincidencia con la celebración del Día de Ceuta.

El mediapunta catalán acudió a su ciudad natal, Terrassa, para recibir un reconocimiento oficial tras la consecución de la Copa del Mundo con la selección española. Durante el acto, en el que firmó en el libro de honor del Ayuntamiento y saludó a los vecinos desde el balcón consistorial, el jugador reservó un momento de su intervención para enviar un mensaje directo de apoyo a la ciudadanía caballa.

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«Las cosas difíciles también nos tienen que unir»

Emocionado ante el calor de sus paisanos y portando la réplica del trofeo mundialista, Dani Olmo hizo un paréntesis en su discurso festivo para reflexionar sobre la capacidad de unión de la sociedad ante momentos complejos:

«El Mundial nos ha hecho unirnos. Somos un país en el que las cosas buenas nos unen, pero también nos tienen que unir las difíciles», expresó el internacional.

El futbolista catalán quiso visibilizar el respaldo del colectivo deportivo hacia la ciudad autónoma en un momento especialmente delicado: «Quiero mandar desde aquí, desde Terrassa, en este día tan especial, un fuerte abrazo, mucho apoyo y todos mis respetos a la gente de Ceuta. Estamos todos con ellos porque vivieron este triunfo como suyo».

El gesto de Olmo se suma a la corriente de simpatía y apoyo institucional y deportivo que ha recibido la ciudad autónoma en las últimas semanas por parte de destacadas figuras del deporte nacional.