El ministro de Transportes replica en X al líder del PP después de que este reclamara a Sánchez una defensa más firme de la integridad territorial de las ciudades autónomas

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El debate político sobre la situación de Ceuta y Melilla ha vuelto a trasladarse a las redes sociales después del intercambio de mensajes entre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Feijóo ha criticado este viernes la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez ante la situación que atraviesan ambas ciudades autónomas y ha reclamado una posición más firme en defensa de su pertenencia a España.

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Durante un acto celebrado en Melilla junto al presidente de la ciudad, el dirigente popular ha asegurado que el PSOE ha mostrado más contundencia en otros asuntos internacionales que en la defensa de Ceuta y Melilla.

“El PSOE se ha esforzado más en defender que Groenlandia le pertenece al Estado danés y, por tanto, es un territorio europeo, que en defender a Ceuta y Melilla, que son España”, ha afirmado Feijóo.

El presidente del PP también ha dirigido sus críticas directamente a Sánchez al plantear qué tendría que ocurrir para que el Ejecutivo reaccionara ante una amenaza sobre las ciudades autónomas.

“¿Qué necesitaría el señor Sánchez para indignarse? ¿Que Trump invadiese Ceuta y Melilla? ¿Entonces se indignaría el señor Sánchez?”, ha preguntado.

Feijóo ha insistido en que un presidente del Gobierno debe “defender la integridad” del país y ha reclamado que la política exterior española esté orientada a “defender los intereses de España”.

“Nada hay más sagrado que la nación a la que representas”, ha señalado el líder popular, que también ha acusado al Ejecutivo de “mirar para otro lado” tras la crisis migratoria registrada en Ceuta.

Puente responde en redes sociales

Las palabras de Feijóo han recibido respuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha utilizado su perfil en X para contestar al dirigente del PP.

Puente ha respondido de forma breve a la referencia del líder popular sobre Donald Trump: “Si eso pasase tú le darías las gracias a Trump”, ha escrito el ministro.

Si eso pasase tú le darías las gracias a Trump. https://t.co/bKCu1MK3pS — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 18, 2026

El intercambio se produce en un contexto de elevada tensión política alrededor de Ceuta y Melilla, con el debate centrado en la gestión migratoria, la seguridad fronteriza y la posición del Gobierno español ante la situación de ambas ciudades autónomas.