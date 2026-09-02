El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha trasladado este miércoles un mensaje de «profundo cariño» a Ceuta coincidiendo con la festividad oficial de la ciudad autónoma. A través de un vídeo institucional grabado en Toledo, el líder autonómico ha querido ensalzar la actitud de la población ceutí ante el actual contexto de presión migratoria.

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Claves de la declaración institucional

Reconocimiento a la ciudadanía: García-Page se ha dirigido expresamente a los «caballas», a su presidente y a las instituciones locales, destacando que están ofreciendo «un ejemplo de convivencia y de mucha templanza a toda Europa».

García-Page se ha dirigido expresamente a los «caballas», a su presidente y a las instituciones locales, destacando que están ofreciendo «un ejemplo de convivencia y de mucha templanza a toda Europa». Identidad histórica indiscutible: El dirigente ha apelado a las raíces de ambos territorios norteafricanos, enlazándolos con la Hispania romana y visigoda, para rechazar cualquier cuestionamiento sobre su soberanía. «No voy a perder un minuto de tiempo en insistir, en reivindicar que Ceuta y Melilla son España», ha aseverado, argumentando que la mera necesidad de justificarlo supondría dar margen a la duda frente a una realidad «obvia» y «elemental».

El dirigente ha apelado a las raíces de ambos territorios norteafricanos, enlazándolos con la Hispania romana y visigoda, para rechazar cualquier cuestionamiento sobre su soberanía. «No voy a perder un minuto de tiempo en insistir, en reivindicar que Ceuta y Melilla son España», ha aseverado, argumentando que la mera necesidad de justificarlo supondría dar margen a la duda frente a una realidad «obvia» y «elemental». Respaldo continuo: La intervención ha finalizado con una garantía de apoyo a largo plazo por parte de su Gobierno, asegurando a los ceutíes que el respaldo «no se va a quedar en un día, estaremos ahí pendientes y a todo lo que necesitéis».

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