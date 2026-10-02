La modelo y empresaria responde con un gesto simbólico en redes sociales al comunicado del futbolista, quien abandonó la concentración lusa tras ser relegado al banquillo por el seleccionador.

Lee tambien: La afición muestra su apoyo a Ceuta en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán durante el partido entre España y Croacia

Lisboa | La marcha repentina de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección de Portugal ha sacudido el panorama futbolístico internacional. Tras quedar sin jugar en el duelo frente a Noruega y confirmarse que tampoco disputaría minutos en el choque de la Liga de Naciones ante Dinamarca, el delantero del Al-Nassr abandonó la disciplina del combinado nacional el pasado miércoles 30 de septiembre tras reunirse con la Federación Portuguesa de Fútbol.

El propio capitán comunicó su decisión mediante una publicación en sus redes sociales personales, donde emplazó a los aficionados a una futura explicación: «A su debido tiempo, contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que han motivado mi salida del equipo nacional». Pese a la tensión, el astro luso quiso desear «buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción».

Lee tambien: Ceuta muestra su apoyo con la ‘Armada de la Solidaridad’

Un respaldo explícito sin necesidad de palabras

Entre las miles de reacciones generadas por la noticia, una de las más destacadas ha sido la de su pareja, Georgina Rodríguez. La empresaria optó por un apoyo sobrio y contundente al comentar la publicación del futbolista con el emoticón de un corazón rojo y repostear en sus perfiles la fotografía adjunta, en la que se observa a un Cristiano con gesto serio vistiendo la sudadera oficial de la selección.

Sin añadir ningún mensaje escrito, la reacción de la influencer ha sido interpretada como una muestra de respaldo total hacia el futbolista en uno de sus momentos más complejos dentro de la dinámica de la selección, cerrando filas a la espera de que el delantero decida dar los detalles definitivos sobre su sonada ruptura con la federación de su país.