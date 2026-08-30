Una imponente ‘Armada de la Solidaridad’ ha navegado por las aguas de Ceuta, un gesto de apoyo que ha reunido a más de 100 embarcaciones procedentes de diferentes puntos de la península. Desde el puerto deportivo, estas embarcaciones han iniciado su recorrido en dirección a bordear la ciudad, bajo un mensaje claro: “Ceuta no está sola”.

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A partir de las 10:30 horas, los ceutíes han podido observar cómo la costa se llenaba de embarcaciones decoradas con banderas, creando una imagen inédita y emocionante, que ha atraído a numerosos ciudadanos que se han concentrado en la orilla para apoyar la iniciativa. Gritos de aliento y muestras de entusiasmo han resonado entre los presentes, quienes han acompañado el paso de esta Armada.

El Baluarte se ha convertido en un punto neurálgico de la celebración, donde decenas de ceutíes se han congregado para seguir de cerca el acto de salida de las embarcaciones, reflejando una necesidad de unidad y seguridad en estos momentos inciertos.

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La jornada ha estado marcada por un sentimiento de comunidad, visibilizando que, incluso en tiempos de crisis, la ciudad se mantiene unida ante adversidades. “No podía hablar antes porque estaba llorando. Ha sido imposible contener las lágrimas” afirmó una mujer emocionada, quien ondeaba la bandera española y la bandera de Ceuta.

Desde varias zonas de Ceuta, como la Ribera y El Chorrillo, se han podido ver concentraciones paralelas, donde los ciudadanos han alzado sus banderas mientras apoyaban a las embarcaciones. Entre los participantes, se hacían eco mensajes de agradecimiento hacia esta muestra de solidaridad que ha llegado desde la península.

Con un grito unificado de “¡Viva España!”, la comunidad ceutí ha mostrado que, pese a las dificultades, su amor por la ciudad y su deseo de mantener la normalidad persiste. La ‘Armada de la Solidaridad’ ha dejado en su paso una impronta que difícilmente será olvidada, simbolizando la unión en tiempos de dificultad.”