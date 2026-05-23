Las diferentes extracciones del día de hoy determinan las combinaciones ganadoras del Cuponazo, los sorteos de lotería europeos y las modalidades de participación diarias

Los sorteos de azar celebrados este viernes, 22 de mayo de 2026, han dejado las diferentes combinaciones oficiales que permiten a los participantes proceder a la comprobación de sus boletos y décimos. A lo largo de la jornada se han completado los procesos de extracción correspondientes a los juegos gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, la Organización Nacional de Ciegos Españoles y la Grossa de la Generalitat, definiendo la distribución de los números afortunados de la noche.

Sorteo de Euromillones: números premiados y estrellas

La lotería europea ha definido los componentes de su combinación principal en la extracción de esta jornada. Los datos oficiales del sorteo de Euromillones del viernes 22 de mayo de 2026 establecen que el resultado de la combinación ganadora queda conformado por los siguientes números:

Combinación de Euromillones: 06, 22, 26, 31 y 37

Estrellas: Número 5 y número 8

Cuponazo de la ONCE: número principal y serie

Por su parte, la Organización Nacional de Ciegos Españoles ha llevado a cabo el sorteo de su tradicional Cuponazo. El resultado oficial del Cuponazo de la ONCE celebrado este viernes 22 de mayo de 2026 determina que el número principal premiado de la jornada es el 31294, asociado directamente a la serie 078.

De acuerdo con la regulación de este sorteo, el afortunado poseedor del boleto ganador cuyas cinco cifras y serie coincidan plenamente con las obtenidas en la primera extracción efectuada por la institución será agraciado con un premio de 9.000.000 de euros.

Sorteo de la Bonoloto: combinación oficial, complementario y reintegro

La modalidad de juego diario gestionada por el Estado también ha arrojado los dígitos afortunados para cerrar el ciclo de la jornada de este viernes. El resultado del sorteo de la Bonoloto de este viernes 22 de mayo de 2026 se compone de la siguiente estructura numérica:

Combinación ganadora: 01, 10, 16, 20, 29 y 47

Número complementario: 19

Reintegro: 3

Sorteo de la Grossa del divendres: número ganador y serie

Finalmente, las extracciones relativas al sorteo de la Grossa del divendres celebrado este viernes 22 de mayo de 2026 han fijado su estructura de reparto para los boletos validados. El resultado de este juego determina que el número principal premiado es el 22918, correspondiente de forma específica a la serie 17. El poseedor del boleto ganador cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y la serie premiados en el acto oficial será agraciado con una cantidad de 300.000 euros.

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Ante la posibilidad de que se generen errores o desajustes por omisión en los canales informativos de terceros, se recuerda de manera expresa a todos los jugadores que la única lista oficial plenamente válida y vinculante para la verificación de los resguardos es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.