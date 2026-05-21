MADRID / SEVILLA — Vinicius Júnior sigue devorando páginas doradas en los libros de historia del Real Madrid. Con su decisivo gol en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que le dio la victoria por 0-1 al conjunto blanco frente al Sevilla, el extremo brasileño de 25 años ha alcanzado los 128 goles oficiales con la camiseta madridista. Una cifra con tintes históricos: supera oficialmente al mítico capitán Fernando Hierro (quien firmó 127 tantos en 601 apariciones) y se asienta con firmeza en el puesto 13 de los máximos goleadores históricos de la entidad.

En una temporada colectiva de profundos baches y transiciones para el club de Concha Espina, el ‘7’ ha asumido los galones de líder absoluto sobre el terreno de juego, eclipsando por momentos el impacto ofensivo de Kylian Mbappé. «Creo que el trabajo es lo que te hace llegar a lo más alto. He trabajado todos los años para llegar a estas cifras», confesó el futbolista tras el partido.

La metamorfosis del ‘7’: El impacto de Arbeloa

Los datos evidencian que el curso de Vinicius dio un vuelco radical el pasado 12 de enero, fecha en la que Álvaro Arbeloa asumió las riendas del primer equipo tras la salida de Xabi Alonso. El delantero brasileño ha pasado de la apatía a firmar registros propios de la élite mundial, convirtiéndose en el gran aliado táctico del técnico salmantino.

Métrica de Rendimiento Con Xabi Alonso Con Álvaro Arbeloa Goles anotados 6 goles en 27 partidos 16 goles en 26 partidos Frecuencia goleadora 1 gol cada 328 minutos 1 gol cada 139 minutos Promedio por partido 0,22 0,61

Bajo el mandato de Arbeloa, el compromiso de Vinicius ha sido absoluto. Ha participado en todos los compromisos del nuevo técnico salvo en Mestalla (por sanción), siendo titular en 24 de ellos. «Vini es un líder nato, el compañero al que todos quieren. Ha tirado del carro desde que era un chaval y nos ha dado dos Champions, que nadie lo olvide», reivindicó con vehemencia el propio Arbeloa en sala de prensa.

El reto histórico en la última jornada

Con este último zarpazo en Sevilla, Vinicius eleva su cuenta personal de esta temporada a 22 goles y 11 asistencias en todas las competiciones (33 participaciones directas de gol). Con ello iguala la producción neta que cosechó en las campañas 2021-22 y 2024-25.

Sin embargo, el destino le guarda un incentivo morboso para el cierre del campeonato. El extremo blanco se encuentra a las puertas de superar su techo histórico personal (los 24 goles anotados en la 2023-24). Si lograra firmar un hat-trick ante el Athletic Club en la última jornada de liga, no solo firmaría su curso más prolífico de cara a puerta, sino que alcanzaría los 131 goles oficiales, igualando a Míchel en el puesto 12 de la inmortal tabla de artilleros históricos del Real Madrid.

Tranquilidad de cara al Mundial: A pesar de haber encendido momentáneamente las alarmas al pedir el cambio en el minuto 77 en Sevilla y colocarse hielo en la tibia, Arbeloa mandó un mensaje de calma afirmando que «solo son molestias sin importancia». El carioca ya forma parte de la lista oficial de 26 convocados por Carlo Ancelotti para comandar el ataque de Brasil en la cita mundialista.