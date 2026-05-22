Las semifinales de la máxima competición continental enfrentan a los dos conjuntos españoles en el pabellón OAKA de Atenas

El Valencia y el Real Madrid protagonizan este viernes 22 de mayo uno de los duelos más esperados del baloncesto europeo con la disputa de las semifinales de la Final Four de la Turkish Airlines EuroLeague 2025-26. El encuentro, de máxima rivalidad nacional, decidirá cuál de los dos equipos obtiene el billete para la gran final continental.

Horario: ¿A qué hora se juega el Valencia – Real Madrid de la Euroliga?

El partido entre el conjunto valenciano y la entidad madridista dará comienzo a las 20:00 horas (horario peninsular español). El escenario designado para albergar este trascendental choque de la Final Four es el histórico pabellón OAKA de Atenas, en Grecia.

Televisión: ¿Cómo y dónde ver el Valencia – Real Madrid en directo?

Los aficionados que deseen seguir el encuentro por televisión podrán hacerlo en exclusiva a través de la plataforma Movistar+. La retransmisión oficial del partido se emitirá en directo por medio de Movistar Plus (dial 7).

La cobertura del evento contará con las narraciones, comentarios y análisis técnicos de un amplio equipo de profesionales y comunicadores habituales de la cadena, entre los que se encuentran David Carnicero, Fran Fermoso, Amaya Valdemoro, Lucio Angulo, Antonio Lamolda, José Ajero, Antonio Sánchez, Sara Giménez, Milena Martín y Nacho Rodríguez.