MANCHESTER — Bernardo Silva ha roto el silencio sobre las razones y los tiempos que precipitaron su salida del Manchester City. En una íntima y reveladora entrevista concedida al programa Soltinhos pelo Mundo de Canal 11, el talentoso futbolista portugués desveló que su marcha del Etihad Stadium no fue una decisión impulsiva de última hora, sino el cierre de un ciclo meticulosamente planificado a nivel personal y familiar.

El mediapunta luso explicó que el punto de inflexión se remonta al verano de 2023, justo después de que el conjunto de Pep Guardiola se coronara campeón de Europa.

Un plan trazado en familia desde 2023

Lejos de los rumores que cada mercado estival lo situaban en la órbita de grandes clubes europeos como el FC Barcelona o el Paris Saint-Germain, Bernardo Silva dejó claro que su hoja de ruta estaba firmada desde hacía tiempo:

«La decisión tomó su tiempo, no fue solo mía, sino también de mi familia. Fue una decisión que tomé hace unos dos años, cuando firmé mi último contrato con el City en 2023. Me quedaban tres años de contrato y durante esa temporada [2022/23] decidimos que lo cumpliría y que al final seguiríamos un camino diferente».

De este modo, el internacional portugués confirma que su última renovación con los citizens fue, en realidad, un pacto de caballeros para defender la camiseta del club durante tres cursos más antes de emprender una nueva aventura futbolística lejos de Inglaterra.

Su relación con Guardiola y el eterno idilio con el club

Durante la entrevista, Bernardo también abordó su conexión con Pep Guardiola, desmintiendo cualquier tipo de fricción o desgaste con el técnico de Sampedor tras tantas temporadas al máximo nivel:

Impacto mutuo: «No sé qué le hice. Siempre sentí que tenía un gran impacto y siempre le caí bien», bromeó el luso sobre su estatus de indiscutible para el entrenador.

«No sé qué le hice. Siempre sentí que tenía un gran impacto y siempre le caí bien», bromeó el luso sobre su estatus de indiscutible para el entrenador. Respaldo absoluto: «Desde que llegué sentí el apoyo de mi entrenador y de mi club», zanjó, dejando claro que se marcha de Mánchester con una gratitud inmensa hacia la directiva y el cuerpo técnico.

Las heridas de la Champions: Madrid dolió más que la final perdida

Para finalizar, el futbolista repasó su trayectoria europea con el City y sorprendió al confesar cuál ha sido la derrota que más le ha marcado a lo largo de su carrera. Pese a haber saboreado la amargura de perder una final de la Champions League (frente al Chelsea en 2021), Bernardo admitió que el golpe más devastador a nivel anímico ocurrió en el Santiago Bernabéu:

La final perdida: «Perder la final de la Champions League fue duro…».

«Perder la final de la Champions League fue duro…». El trauma del Bernabéu: «…pero la semifinal contra el Real Madrid, donde encajamos dos goles al final en 2024, fue aún más difícil», concluyó el portugués, recordando la inverosímil remontada encajada ante el conjunto blanco que privó al Manchester City de revalidar su corona continental.