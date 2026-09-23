El Gobierno de la Ciudad de Ceuta ha solicitado la colaboración de la Secretaría de Estado de Seguridad. Esta medida busca desarrollar actuaciones conjuntas que permitan garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales en la zona de la playa del Trampolín.

La coordinación del mando único se propone como un elemento clave en estas acciones, con el objetivo de organizar esfuerzos que aseguren el respeto a las normativas establecidas en esta área buscada por los ciudadanos y visitantes.

Las actuaciones a llevar a cabo se orientan a fortalecer el control y la regulación en el uso de la playa, garantizando así una convivencia adecuada y el respeto por las ordenanzas vigentes.