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La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, ha representado a la ciudad autónoma de Ceuta en el V Observatorio ODS.

Durante su intervención, Benzina expresó su agradecimiento a todos los españoles por las múltiples muestras de cariño y apoyo que han recibido en estos momentos.

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Este evento pone de relieve el compromiso de Ceuta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su participación activa en iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.