La exposición REBELS BEYOND THE GALAXY cierra su viaje en CASA CUPRA Raval tras atraer a más de 90.000 visitantes. Este evento ha batido el récord de asistentes para una exposición de verano en este espacio.

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Desde su inauguración el 28 de julio, la exposición ha ofrecido una colección curada por Alfredo Calles, con piezas originales de rodajes, figuras a tamaño real, dioramas y objetos de colección, permitiendo al público conocer parte de la historia detrás de uno de los universos cinematográficos más populares.

La cifra de visitantes refleja el gran interés que ha despertado la exposición tanto en seguidores de la saga como en familias, coleccionistas y nuevos públicos. Durante su apertura, se han desarrollado diversas actividades para ofrecer nuevas perspectivas sobre la saga.

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Alfredo Calles ha dirigido visitas guiadas para explicar la historia de algunas piezas de su colección, y la programación incluyó una charla del arquitecto Pau M. Just sobre la construcción de los escenarios de La guerra de las galaxias.

La exposición también ha contado con la visita de personajes icónicos como Chewbacca y Darth Vader, lo que ha hecho que la experiencia fuera aún más inmersiva. Con su cierre, REBELS BEYOND THE GALAXY se consolida como una de las propuestas culturales más exitosas del verano barcelonés.