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La vicepresidenta y consejera de la Ciudad, Kissy Chandiramani, ha recibido en el Salón del Trono al Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Economistas.

Este evento se celebra en Ceuta en el marco de la Asamblea de Decanos de dicha institución, mostrando un gesto de solidaridad hacia la ciudad.

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La visita subraya la importancia de la colaboración entre distintos sectores profesionales y el gobierno local en la promoción del desarrollo económico y social.