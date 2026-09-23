El presidente de Ceuta, Juan Vivas, participó en una entrevista en directo con la periodista Ana Rosa, donde se discutieron los desafíos que enfrenta la ciudad tras los acontecimientos ocurridos los días 30 y 31 de julio.

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Durante la conversación, Vivas enfatizó la gravedad de la situación actual en Ceuta y la necesidad de abordarla con seriedad y determinación.

Esta entrevista se enmarca en un contexto de creciente atención a los asuntos que afectan a la ciudad y a sus ciudadanos.

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