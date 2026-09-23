IBEX 35 cerró el miércoles 23 de septiembre de 2026 en 19.632,20 puntos (-92,20 puntos, -0,47%), según Yahoo Finance; abrió en 19.867,70, marcó un máximo intradía de 19.890,90 y un mínimo de 19.622,20.

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En Ceuta, el comportamiento del índice influye en decisiones de ahorro y financiación de familias y empresas al condicionar expectativas sobre tipos de interés y coste del crédito.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión quedó por debajo del cierre anterior, que fue de 19.724,40 puntos. Tras comenzar por encima de ese nivel, el índice revirtió su subida inicial y no recuperó terreno durante la jornada, según los datos de Yahoo Finance.

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La variación diaria de -0,47% se suma a un patrón de alternancia entre subidas y bajadas recientes, con cierres que no consolidan una tendencia alcista sostenida.

Evolución de la semana

Con la sesión del 23 de septiembre, el IBEX completa una secuencia de cinco jornadas caracterizada por volatilidad entre cierres.

2026-09-16: cierre en 19.635,80 puntos.

cierre en puntos. 2026-09-17: cierre en 19.831,80 puntos.

cierre en puntos. 2026-09-18: cierre en 19.513,80 puntos.

cierre en puntos. 2026-09-21: cierre en 19.724,40 puntos.

cierre en puntos. 2026-09-23: cierre en 19.632,20 puntos.

El índice ha oscilado alrededor de la barrera psicológica de 19.700 puntos en los cierres recientes. Para inversores y observadores en Ceuta, esa variabilidad suele traducirse en mayor cautela y atención a cada sesión concreta.

Euríbor y mercados

El Euríbor sigue siendo referencia para las hipotecas a tipo variable en España y, por tanto, relevante para hogares ceutíes con préstamos indexados. Los mercados reaccionan a las expectativas sobre política monetaria y a los datos macroeconómicos que afectan la trayectoria de los tipos de interés.

En Ceuta, la combinación de volatilidad bursátil y seguimiento del Euríbor incide en la planificación financiera de familias y pymes, especialmente en decisiones sobre cuotas y condiciones de financiación.

Fuente: datos del IBEX 35 de Yahoo Finance correspondientes al miércoles 23 de septiembre de 2026.

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