Tras una maratoniana jornada judicial, el magistrado del Juzgado nº 3 de Ceuta ordena el ingreso en la cárcel de la mayoría de los arrestados. Un agente del Instituto Armado, detenido en Chiclana, permanece bajo custodia a la espera de declarar este lunes.

La macrooperación contra el tráfico de hachís liderada por la UDYCO ha dado sus primeros resultados judiciales de calado. Según informa El Faro de Ceuta, de los 20 detenidos en el despliegue que sacudió la ciudad y varios puntos de la Península el pasado viernes, 14 ya duermen en prisión provisional.

A pesar de que la Fiscalía solicitó el ingreso en prisión para todos los implicados, el magistrado ha dejado en libertad a cinco de ellos, incluida la única mujer del grupo. Por su parte, los cuatro arrestados en Pontevedra (Galicia) —entre los que figura un conocido armador— también han sido enviados a la cárcel tras prestar declaración por videoconferencia.

La situación del Guardia Civil detenido

Uno de los puntos que mayor expectación genera es el destino de un agente de la Guardia Civil capturado en Chiclana (Cádiz). Aunque ya no estaba en activo en la Comandancia de Ceuta, su presunta vinculación con la trama ha activado todas las alarmas. Su abogado ha logrado una prórroga de la detención, por lo que se espera que vuelva a comparecer ante el juez este lunes para decidir si sigue los pasos del resto de la organización hacia el centro penitenciario.

Cifras de una operación histórica

El Ministerio del Interior ha calificado este golpe como uno de los más importantes de los últimos años. La magnitud de la red queda reflejada en los datos obtenidos por El Faro:

Intervenciones: Más de 15.000 kilos de hachís incautados previamente en Almería y vinculados a esta red.

Más de 15.000 kilos de hachís incautados previamente en Almería y vinculados a esta red. Efectivo: 1,5 millones de euros en metálico localizados en los 30 registros efectuados.

1,5 millones de euros en metálico localizados en los 30 registros efectuados. Logística: 66 equipos de comunicación de alta tecnología.

66 equipos de comunicación de alta tecnología. Despliegue: Participación de 250 agentes, apoyo de drones y helicópteros.

El hallazgo del segundo «narcotúnel»

La investigación, que comenzó hace un año, ha revelado una infraestructura subterránea sin precedentes en una nave del Tarajal. A diferencia de túneles anteriores, este contaba con montacargas industriales y una especialización técnica superior, diseñada para conectar directamente con Marruecos y enviar la droga hacia Europa, principalmente a Francia.

Debido a que la red operaba en múltiples provincias y países, el caso podría ser derivado próximamente a la Audiencia Nacional. Por ahora, el dispositivo de seguridad de la UIP se mantiene en los alrededores del Palacio de Justicia ante la relevancia de los investigados.