Desplegados 126 militares y 38 medios técnicos en la zona para evitar rebrotes tras un fuego que ha afectado a 400 hectáreas.

El incendio forestal declarado en la zona de Sierra Espuña, en la Región de Murcia, avanza hacia su total extinción. Tras ser declarado como estabilizado, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha reforzado su despliegue en la zona durante la pasada noche para intensificar las labores de consolidación y aseguramiento del perímetro afectado.

Según ha informado la propia unidad a través de sus canales oficiales, los efectivos militares han trabajado intensamente en el terreno realizando tendidos de línea húmeda —cortafuegos creados con agua y retardante— combinados con el uso de herramienta manual para rematar los puntos calientes y evitar que el viento pueda reavivar las llamas.

Amplio dispositivo sobre el terreno

Pese a la evolución favorable del siniestro, las autoridades no bajan la guardia. En estos momentos, el operativo de la UME cuenta con 126 militares y 38 medios técnicos que permanecen sobre el terreno. El objetivo primordial es afianzar el perímetro y garantizar que no se produzcan rebrotes, un riesgo latente en este tipo de incendios una vez estabilizados.

Balance de daños y desalojos

El incendio, que se declaró a finales de la semana pasada, ha afectado hasta el momento a una superficie estimada de 400 hectáreas, según los datos provisionales ofrecidos en la jornada de ayer.

Como medida preventiva ante el avance del humo y la proximidad de las llamas, las autoridades ordenaron el desalojo de un grupo scout que se encontraba en una finca del término municipal de Totana, en las inmediaciones del parque natural de Sierra Espuña, según confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno en la región. Por el momento, no se han reportado daños personales ni en infraestructuras críticas.