El Viernes Santo, 3 de abril, se mantiene como la única jornada de descanso común en toda España, mientras que el Jueves Santo y el Lunes de Pascua presentan variaciones según la región

La llegada de la Semana Santa marca uno de los periodos más esperados del año para trabajadores y estudiantes en España. En este 2026, las celebraciones religiosas y tradicionales se desarrollarán entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril. Sin embargo, la configuración del calendario laboral no es uniforme en todo el territorio nacional, lo que obliga a consultar las especificidades de cada comunidad autónoma para organizar el descanso familiar y la asistencia a las estaciones de penitencia.

De acuerdo con el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Viernes Santo, 3 de abril, figura como la única festividad nacional no sustituible que comparten todas las regiones sin excepción. Por el contrario, el Jueves Santo, 2 de abril, tiene la consideración de festivo sustituible. Esto permite a cada gobierno autonómico decidir sobre su observancia, una facultad que este año han ejercido casi todas las comunidades a excepción de Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde será jornada laborable.

El mapa de los festivos por regiones

La diversidad de criterios autonómicos genera un escenario complejo para los empleados, especialmente para aquellos que desarrollan su actividad profesional fuera de su lugar de origen. El Lunes de Pascua, 6 de abril, es la otra gran variable del calendario, siendo festivo únicamente en las Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

A continuación, se detalla la relación de días no laborables por comunidad autónoma:

• Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Ceuta y Melilla: Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril).

• Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco y La Rioja: Jueves Santo (2 de abril), Viernes Santo (3 de abril) y Lunes de Pascua (6 de abril).

• Cataluña y Comunidad Valenciana: Viernes Santo (3 de abril) y Lunes de Pascua (6 de abril).

• Murcia: Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril). Cabe destacar que en esta región el Lunes de Pascua también figura como festivo según la planificación anual.

En el ámbito educativo, los estudiantes de colegios, institutos y universidades suelen disfrutar de un periodo vacacional más extenso, que generalmente comienza el 27 de marzo (Viernes de Dolores) y se prolonga hasta el 6 de abril, facilitando la conciliación de los viajes familiares.

Próximas citas en el calendario laboral nacional

Una vez concluida la Semana Santa, el siguiente hito en el calendario para todos los trabajadores españoles será el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, que este año cae en viernes. Posteriormente, el sábado 15 de agosto se celebrará la Asunción de la Virgen. Al coincidir en jornada sabatina, las empresas deberán compensar este festivo, ya sea mediante un día laborable retribuido o a través de un abono económico, conforme a la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo.

El resto de jornadas de descanso obligatorio para todo el país en el tramo final del año serán el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el lunes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).