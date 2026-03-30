Tráfico despliega un dispositivo especial ante la previsión de millones de desplazamientos. Se intensificará la vigilancia en vías secundarias y tramos de alta siniestralidad.

Con el inicio de la Semana Santa 2026, la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han puesto en marcha un operativo sin precedentes para garantizar la seguridad en las carreteras españolas. Según informa El País, el Ministerio del Interior ha ordenado un incremento sustancial de los controles de velocidad, alcohol y drogas durante los días clave de la operación salida y retorno.

Tolerancia cero al volante

El objetivo es reducir la siniestralidad en un periodo que históricamente concentra un alto volumen de accidentes mortales. Las principales medidas del dispositivo incluyen:

Controles de alcohol y drogas: Se multiplicarán los puntos de verificación aleatorios, especialmente en horarios nocturnos y de madrugada, así como en las inmediaciones de zonas de ocio.

Se multiplicarán los puntos de verificación aleatorios, especialmente en horarios nocturnos y de madrugada, así como en las inmediaciones de zonas de ocio. Vigilancia de la velocidad: Además de los radares fijos y de tramo, la Guardia Civil desplegará un mayor número de radares móviles en vehículos camuflados, priorizando las carreteras convencionales, donde ocurren el 75% de los accidentes con víctimas.

Además de los radares fijos y de tramo, la Guardia Civil desplegará un mayor número de en vehículos camuflados, priorizando las carreteras convencionales, donde ocurren el 75% de los accidentes con víctimas. Apoyo desde el aire: Los helicópteros Pegasus y la flota de drones de la DGT sobrevolarán las rutas más transitadas para detectar conductas temerarias, como el uso del móvil al volante o el no uso del cinturón de seguridad.

Especial atención a las vías secundarias

Aunque las autovías absorberán el grueso del tráfico, la Guardia Civil pondrá el foco en las vías secundarias. «Es donde los conductores tienden a relajarse y donde el exceso de velocidad suele ser fatal», advierten fuentes de Tráfico. Se espera que los mayores flujos de vehículos se produzcan hacia las zonas de costa y segundas residencias en el interior peninsular.

Recomendaciones ante el «Gran Desplazamiento»

La DGT recuerda a los conductores la importancia de planificar el viaje con antelación, revisar el estado del vehículo y realizar descansos cada dos horas. Ante el previsible aumento de la intensidad circulatoria, se recomienda evitar las horas punta de salida, previstas para la tarde del miércoles y la mañana del Jueves Santo.