El trazado turolense de Alcañiz acoge la tercera cita del Mundial en España con Jorge Martín asentado en la primera posición de la tabla y la lucha al rojo vivo entre Bezzecchi, Ogura y Marc Márquez.

El Mundial de MotoGP 2026 regresa a España para disputar el Gran Premio de Aragón, el tercer evento de la temporada que se celebra en trazado nacional. La competición se traslada en esta ocasión al circuito de MotorLand, situado en la localidad turolense de Alcañiz, donde se citan los pilotos más destacados de la parrilla internacional en una fase determinante de la temporada.

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La tabla de posiciones llega encabezada por Jorge Martín, que se mantiene como líder indiscutible del campeonato. Por detrás, el italiano Marco Bezzecchi ocupa el segundo lugar, mientras que la tercera plaza provisional la ostenta el piloto japonés Ai Ogura. La diferencia entre Ogura y Marc Márquez es de tan solo tres unidades, un margen estrecho que incrementa la expectación de cara a las pruebas que se desarrollarán en el trazado aragonés.

Horarios completos del GP de Aragón 2026 por jornadas

La actividad en pista se distribuirá a lo largo de tres días continuados, comenzando el viernes con las primeras tomas de contacto y concluyendo el domingo con las tres carreras oficiales.

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Viernes 28 de agosto

La primera jornada servirá para que los competidores adapten la puesta a punto de sus monturas a las exigencias del trazado de MotorLand mediante las tandas de entrenamientos libres y las sesiones de prácticas programadas:

FP1 Moto3: de 09:00 a 09:35 horas.

FP1 Moto2: de 09:50 a 10:30 horas.

FP1 MotoGP: de 10:45 a 11:30 horas.

Moto3 Practice: de 13:15 a 13:50 horas.

Moto2 Practice: de 14:05 a 14:45 horas.

MotoGP Practice: de 15:00 a 16:00 horas.

Sábado 29 de agosto

Durante el sábado, la parrilla culminará los entrenamientos antes de disputar las posiciones de salida para el domingo y la carrera corta de la categoría reina, donde pilotos como Álex Márquez o Pedro Acosta buscarán sumar puntos clave:

FP2 Moto3: de 08:40 a 09:10 horas.

FP2 Moto2: de 09:25 a 09:55 horas.

FP2 MotoGP: de 10:10 a 10:40 horas.

Q1 MotoGP: de 10:50 a 11:05 horas.

Q2 MotoGP: de 11:15 a 11:30 horas.

Q1 Moto3: de 12:45 a 13:00 horas.

Q2 Moto3: de 13:10 a 13:25 horas.

Q1 Moto2: de 13:40 a 13:55 horas.

Q2 Moto2: de 14:05 a 14:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP (11 vueltas): de 15:00 a 15:45 horas.

Domingo 30 de agosto

El cierre de la prueba en Alcañiz albergará las tres carreras de las categorías del campeonato. La prueba de la categoría reina exigirá completar un total de 23 vueltas a la pista de Teruel:

Carrera de Moto3 (17 vueltas): 11:00 horas.

Carrera de Moto2 (19 vueltas): 12:15 horas.

Carrera de MotoGP (23 vueltas): 14:00 horas (13:00 horas en las Islas Canarias).

Dónde ver por televisión y en directo el GP de Aragón de MotoGP 2026

Los derechos de retransmisión televisiva en exclusiva para España de todo el campeonato de MotoGP 2026 pertenecen a la plataforma DAZN. La cobertura completa de las tres jornadas, incluyendo entrenamientos libres, tandas clasificatorias, la carrera al sprint y las tres pruebas dominicales, estará disponible a través de sus canales de pago en diferentes operadores.

De manera complementaria, el Gran Premio de Aragón se podrá seguir en abierto y de forma gratuita a través de la televisión autonómica Aragón TV. Para el seguimiento en streaming y vía internet, las transmisiones en vivo estarán accesibles mediante la aplicación de DAZN y la plataforma digital Aragón Play.