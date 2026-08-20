La temporada 2026 de Fórmula 1 afronta su fase decisiva tras alcanzar el ecuador de su campeonato. Con la próxima incorporación del circuito madrileño de ‘Madring’ como principal novedad del año, la competición automovilística encara la recta final de su calendario con un total de diez citas por disputarse tras las cancelaciones en Oriente Próximo, en un certamen cuyo desenlace está fijado para el próximo mes de diciembre en el circuito de Yas Marina.

La temporada 2026 del Mundial de Fórmula 1 ha alcanzado su ecuador, dando comienzo a la cuenta atrás para la llegada del certamen a la capital española. Pilotos como Max Verstappen, Lewis Hamilton o Fernando Alonso se preparan para competir en el nuevo circuito de Madrid, denominado ‘Madring’, que supone la carrera número catorce dentro del programa oficial del campeonato y promete ofrecer un espectáculo deportivo de primer nivel para los aficionados al motor.

El trazado madrileño cuenta con una longitud de 5,4 kilómetros, en los que se prevé un tiempo medio por vuelta de 1:34:4 y velocidades comprendidas entre los 300 y los 340 km/h. En su fase de pruebas, ‘Madring’ se perfila como el circuito más rápido dentro de la categoría de trazados urbanos, superando a referencias como Mónaco, Las Vegas o Bakú. La instalación destaca por no responder al concepto urbano tradicional ni al de un circuito permanente, articulando un diseño que combina las características de ambos conceptos. La cita en la capital se celebrará entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026, fijándose en el calendario justo una semana después del Gran Premio de Italia en el icónico trazado de Monza.

La incorporación de ‘Madring’ constituye la mayor novedad de la presente temporada del Mundial, convirtiendo a Madrid en la única capital europea que alberga una prueba de la máxima categoría del automovilismo. Asimismo, supone la primera adición de un nuevo circuito al calendario de la Fórmula 1 desde el estreno del Gran Premio de Las Vegas en la campaña 2023.

Configuración del calendario y carreras pendientes

El calendario oficial de la Fórmula 1 para la temporada 2026 estaba compuesto originalmente por 24 Grandes Premios. Sin embargo, las carreras programadas en Bahréin y Arabia Saudí tuvieron que ser canceladas debido a la situación de guerra en Oriente Próximo. El campeonato dio su pistoletazo de salida como es habitual en Australia a principios del mes de marzo, y su conclusión está prevista en el circuito de Yas Marina, en Abu Dabi, durante el fin de semana del 4 al 6 de diciembre. En dicho escenario se determinará el título mundial, una clasificación que encabeza de forma provisional el piloto italiano Kimi Antonelli tras haber sumado seis victorias en la presente edición.

Posteriormente al Gran Premio disputado en la capital de España, el campeonato completará las citas restantes que terminarán de definir la tabla final de posiciones. Las fechas y sedes de las pruebas marcadas en el calendario son las siguientes: