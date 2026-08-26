LaLiga: Jornada 1 — miércoles, 26 de agosto de 2026
Real Madrid 4-1 Real Sociedad: el primer partido de la temporada terminó con victoria clara del conjunto blanco.
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Todos los marcadores de la jornada
- Real Madrid 4 – 1 Real Sociedad
La victoria sitúa al Real Madrid como líder provisional tras la primera jornada. El equipo blanco supo rentabilizar sus ocasiones y mantener el control del juego; la Real Sociedad, por su parte, deberá corregir la falta de acierto en áreas rivales si quiere competir por puestos altos. La lectura inmediata para la afición y el cuerpo técnico será ajustar fondo físico y precisión ofensiva antes de la próxima fecha.