El estadio Santiago Bernabéu acoge este miércoles 26 de agosto el choque entre el Real Madrid y la Real Sociedad, correspondiente a la Primera División de fútbol. El conjunto blanco disputará ante su afición el segundo partido de la temporada 2026-2027 en LaLiga EA Sports, enfocado en sumar tres nuevos puntos que le permitan mantenerse firme en la pugna por el título frente al FC Barcelona.

La escuadra dirigida por José Mourinho llega a este compromiso con buenas sensaciones tras haber logrado un triunfo a domicilio en la primera jornada frente al RCD Espanyol (1-2) en el RCDE Stadium. Tras acumular dos campañas consecutivas sin alzarse con el campeonato de Liga ni con la Liga de Campeones, la entidad madridista ha acometido una profunda reestructuración en su plantilla para recuperar la hegemonía deportiva.

Un mercado de fichajes con incorporaciones de nivel

Para reforzar la zona defensiva, el club blanco ha incorporado a Ibrahima Konaté, procedente del Liverpool, y a Denzel Dumfries, llegado del Inter de Milán. A estas altas se suma la llegada de Marc Cucurella, procedente del Chelsea, quien acude tras proclamarse campeón del mundo con la selección española.

En la parcela ofensiva, la principal novedad es el joven Yan Diomandé, fichaje estrella procedente del RB Leipzig, que contó con minutos en la segunda mitad del encuentro frente al Espanyol y cuenta con opciones de figurar en el esquema titular. Asimismo, la plantilla suma el bagaje de Bernardo Silva, incorporado como agente libre tras su etapa en el Manchester City, y el delantero Carlos Espí, procedente del Levante, llamado a asumir el rol de ariete suplente de Kylian Mbappé y autor del gol decisivo del triunfo en Cornellà.

La Real Sociedad busca su primer triunfo en la capital

Por su parte, la Real Sociedad, bajo las órdenes de Matarazzo, afronta la visita al feudo madridista con el objetivo de corregir la dinámica inicial tras la derrota sufrida ante el Real Betis por 1-0 en el estadio de La Cartuja. El bloque guipuzcoano es consciente de la complejidad del escenario en el Santiago Bernabéu, donde precisará de la mejor versión de sus futbolistas clave, como el atacante Mikel Oyarzábal, para optar a puntuar ante el cuadro local.

¿Cuándo se juega el Real Madrid – Real Sociedad?

El partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad de LaLiga EA Sports se disputa este miércoles, 26 de agosto, a partir de las 21:00 horas.

¿Dónde ver por televisión el Real Madrid – Real Sociedad?

El encuentro se emitirá en directo a través de los canales M+ LALIGA y LaLiga TV Bar, ambos integrados en la plataforma de televisión de pago Movistar Plus.