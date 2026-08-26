El consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi, y el presidente de la Federación de Ciclismo de Ceuta, José Manuel Ortega, han presentado hoy el proyecto Bike Territory.

Lee tambien: Doncic y los Lakers: Comienza la cuenta atrás para el nuevo proyecto angelino

Esta iniciativa permitirá integrar a Ceuta en la red nacional de destinos cicloturistas promovida por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), con el objetivo de potenciar la ciudad como referente del turismo deportivo.

Bike Territory también busca fomentar la movilidad sostenible en la región, contribuyendo así al desarrollo del cicloturismo en Ceuta.

Lee tambien: Alarma roja en Aston Martin: Alonso se despide de los test con una avería de Honda y el proyecto Newey queda en entredicho