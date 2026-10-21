El Mundial de Fórmula 1 2026 llega a Austin con el título en juego: Kimi Antonelli puede proclamarse campeón este fin de semana en el GP de Estados Unidos si se dan los resultados necesarios. La carrera es el domingo 25 de octubre a las 21:00 (hora peninsular) y solo se ve en DAZN.

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El Mundial de Fórmula 1 2026 afronta su recta final y el Circuito de las Américas, en Austin (Texas), puede ser decisivo. El GP de Estados Unidos es la decimoctava prueba del calendario y, además de los puntos, pone sobre la mesa la posibilidad de una coronación histórica.

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Antonelli, a un paso del título

Kimi Antonelli puede ser campeón del mundo este fin de semana. Para lograrlo, según el planteamiento recogido en la información de referencia, debe ganar la carrera y que George Russell termine noveno o peor y Lewis Hamilton quinto o peor. Si se da ese escenario, se convertiría en el piloto más joven en conseguir el campeonato.

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Horarios del GP de Estados Unidos

Los horarios son de la península, los mismos que en Ceuta. En Canarias es una hora menos.

Día Sesión Hora Viernes 23 de octubre Entrenamientos libres 1 19:30 – 20:30 Viernes 23 de octubre Entrenamientos libres 2 23:00 – 00:00 Sábado 24 de octubre Entrenamientos libres 3 19:30 – 20:30 Sábado 24 de octubre Clasificación 23:00 – 00:00 Domingo 25 de octubre Carrera (56 vueltas) 21:00

El fin de semana arranca con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Son la primera oportunidad de los pilotos para familiarizarse con el trazado y preparar el resto de sesiones.

Sábado: tercera sesión y clasificación

El sábado hay una última sesión de libres y, después, la clasificación. Pilotos como Fernando Alonso y Carlos Sainz buscarán los mejores tiempos para salir lo más adelante posible el domingo y pelear por puntos en el Mundial.

Domingo: la carrera

El gran momento llega el domingo 25 de octubre, con la salida a las 21:00. Max Verstappen, Charles Leclerc y el resto de la parrilla darán 56 vueltas al trazado.

Dónde ver el GP de Estados Unidos

DAZN tiene los derechos exclusivos del Mundial de Fórmula 1 2026 en España. Libres, clasificación y carrera se emiten en el canal de pago DAZN F1, por lo que no hay retransmisión en abierto ni gratuita por televisión. Los abonados pueden seguirlo también en streaming con la aplicación de la plataforma en móvil, tablet o smart TV.

Dónde escucharlo en la radio

Quien no pueda verlo puede seguir la carrera gratis por radio. Según el original, emisoras como COPE, la SER, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con Austin para contar lo que ocurra en pista.

El Circuito de las Américas

El trazado está en Austin (Texas) y acoge el GP de Estados Unidos, decimoctava cita del Mundial 2026. Datos clave: