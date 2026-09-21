La convivencia en ‘Supervivientes All Stars 3’ ha registrado un punto de máxima fricción entre Omar Sánchez e Ivana Icardi tras una discusión originada por una mención explícita a Anabel Pantoja. La chispa saltó después de que la concursante argentina pronunciase una frase en la que comparaba su propia conducta con el historial sentimental de la sevillana, recordando el paso de esta de su matrimonio con el grancanario a su posterior relación con el esgrimista Yulen Pereira. La alusión generó un visible malestar en Omar, quien optó por trasladarle su desacuerdo horas más tarde, desencadenando un tenso cruce de reproches en las playas hondureñas.

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Ivana Icardi justificó su afirmación alegando que se limitaba a reflejar hechos conocidos y acusó al deportista de pretender afear su imagen ante la audiencia. «Dije «yo no soy Anabel Pantoja que cambia de Omar a Yulen, soy Ivana»», argumentó la participante, defendiendo el derecho de cualquier mujer a cambiar de pareja libremente en el siglo XXI. Ante esto, el grancanario consideró la manifestación como una falta de tacto innecesaria, recriminándole que utilizase ese tipo de comentarios a sabiendas de la repercusión negativa y del sufrimiento que le han ocasionado en sus vivencias personales recientes.

Cruce de reproches y la postura de Omar Sánchez

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Durante el diálogo, Omar Sánchez enfatizó la incomodidad que le supone la persistencia de informaciones y comentarios que lo vinculan de manera constante con su exmujer. El concursante recalcó que mantiene una relación cordial con Anabel Pantoja, pero subrayó de forma tajante que forma parte del pasado y que ambos han construido proyectos familiares independientes. Asimismo, reveló que las continuas menciones al respecto terminaron afectando a la relación sentimental que mantenía antes de embarcarse en la aventura televisiva, desmintiendo además guardar sentimientos afectivos hacia la sobrina de la tonadillera.

Omar Sánchez estalla en 'Supervivientes All Stars' tras un comentario de Ivana sobre Anabel Pantoja: "Llevo un año pasándolo fatal por bromas así". Yulen lo califica de mal gusto y Sandra Barneda interviene📺💥#vibrasencorte pic.twitter.com/THDz1CgqVz — Vibras en Corte (@VibrasenCorte) September 21, 2026

Por su parte, Ivana rehusó pedir disculpas al entender que sus palabras no constituían una ofensa, sino una mera referencia a un acontecimiento público. El desencuentro evidencia las marcadas tiranteces que empiezan a aflorar en el grupo, donde el peso de los vínculos y conflictos pretéritos sigue marcando el día a día de los supervivientes en Cayo Coche.