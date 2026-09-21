La presencia simultánea de Omar Sánchez y Yulen Pereira en la edición ‘Supervivientes All Stars 3’ ha generado una respuesta directa por parte de Anabel Pantoja. Durante su intervención en el espacio ‘¡De Viernes!’, dedicado a comentar la actualidad del concurso de Telecinco, la televisiva analizó el choque mediático de ver en el mismo escenario caribeño a dos personas con las que mantuvo relaciones sentimentales en el pasado. Pantoja admitió haber quedado perpleja al observar las imágenes iniciales de ambos participantes interactuando en el arranque del certamen y detalló los motivos por los que las intervenciones de sus exparejas le han provocado sensaciones encontradas.

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La colaboradora relató cómo vivió el momento en el que se hizo pública la convivencia de Omar y Yulen en el espacio televisivo. Según explicó en el plató de ‘¡De Viernes!’, se encontraba en su domicilio junto a su actual pareja, David Rodríguez, cuando presenció el arranque del programa y el salto desde el helicóptero de los dos concursantes. Pantoja calificó la escena como surrealista al ver el acercamiento y la complicidad inicial entre el windsurfista canario y el esgrimista, asegurando que la situación le causó un impacto notable en un primer instante.

La decepción con Omar Sánchez y el contraste con Yulen Pereira

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Al abordar la actitud de ambos participantes, la sobrina de Isabel Pantoja aclaró en cuál de las dos figuras se ha centrado su principal descontento. La tertuliana afirmó de manera explícita que «la decepción ha sido más con Omar», argumentando que con el canario mantenía un contacto fluido e íntimo previo al arranque del formato de supervivencia. Anabel reveló que mantuvo conversaciones con Omar a lo largo de todo el verano y que llegó a preguntarle directamente sobre su posible incorporación al cuadro de concursantes de ‘Supervivientes All Stars 3’, recibiendo una negativa hasta en tres ocasiones por parte del deportista.

🏝️🔥 Anabel Pantoja reacciona a las palabras de Omar y Yulen sobre ella en #SVAllStars3: "La decepción ha sido más con Omar".



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Pese a reconocer que las cláusulas de confidencialidad de los contratos televisivos imponen reserva a los participantes, la colaboradora lamentó la falta de sinceridad dada la confianza previa existente entre ambos. Afirmó que el hecho de que su exmarido le ocultase su participación le generó una sensación incómoda ante el posterior anuncio oficial. Asimismo, la televisiva manifestó su cansancio ante las continuas alusiones hacia su persona dentro del recinto del concurso, cuestionando que se siga recurriendo a su pasado sentimental en las dinámicas del programa.