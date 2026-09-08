El exmarido y la expareja de Anabel Pantoja ponen rumbo a Honduras como concursantes de Supervivientes All Stars’. Ambas figuras televisivas se han pronunciado sobre cómo afrontan la convivencia

La nueva edición de ‘Supervivientes All Stars’ ya ha puesto en marcha su maquinaria con el desplazamiento de su lista de concursantes hacia territorio hondureño. Entre los perfiles que integran el reparto de esta entrega destacan Omar Sánchez y Yulen Pereira, dos nombres que afrontarán juntos las dinámicas de supervivencia en los Cayos Cochinos tras haber compartido un vínculo directo en sus respectivos historiales amorosos con Anabel Pantoja.

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La relación del deportista canario con la sobrina de Isabel Pantoja se extendió durante un prolongado período de tiempo y culminó en enlace matrimonial. Tras la decisión de fijar el punto final a su matrimonio, la colaboradora televisiva participó en la edición de ‘Supervivientes 2022’, espacio en el que inició un romance con el esgrimista Yulen Pereira. Este acontecimiento se produjo en un momento en el que la separación entre la sevillana y su exmarido se mantenía reciente, coincidiendo con las especulaciones iniciales sobre un potencial acercamiento entre ambos antes de la irrupción del atleta en el formato.

El inicio del desplazamiento conjunto se materializó este pasado fin de semana, momento en que los participantes fueron captados por los medios de comunicación en las instalaciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con carácter previo a la facturación de sus equipajes y posterior embarque. Durante la estancia en la terminal, los dos protagonistas abordaron ante los micrófonos su postura ante la convivencia inmediata que van a mantener en el ‘reality’ de Telecinco.

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A este respecto, Yulen Pereira evitó profundizar en detalles sobre la relación directa con el canario, limitándose a contextualizar el ambiente general de la expedición: «A ver qué pasa. Lo he dicho, hay caras conocidas y caras desconocidas, así que veremos qué pasa. Tenéis que conectaros y verlo, no os puedo decir más. Pero sí, nos hemos saludado todos».

Por su parte, Omar Sánchez descartó la búsqueda de tensiones con los perfiles vinculados a su trayectoria personal al ser preguntado por los medios presentes en el aeropuerto madrileño: «Lo afronto bien. Veremos a ver qué pasa, pero de momento, son todos unos encantos». Asimismo, el canario hizo mención a los elementos de su rutina diaria que echará en falta durante la estancia en el concurso, aludiendo prioritariamente a su entorno familiar, a sus sesiones de entrenamiento y a su centro de formación: «Llevo meses preparado, así que vamos a ver».

La lista de participantes vinculados al entorno del clan Pantoja se completa con la incorporación de Asraf Beno, actual marido de Isa Pantoja. A su paso por la terminal aeroportuaria, el concursante declinó realizar manifestaciones concretas acerca del reencuentro entre Omar Sánchez y Yulen Pereira, manifestando únicamente su disposición a afrontar la experiencia televisiva por segunda ocasión consecutiva.