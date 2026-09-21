La convivencia en ‘Supervivientes All Stars’ ha registrado un nuevo episodio de tensión durante la emisión del Oráculo de Poseidón emitida este domingo. El espacio del programa, dedicado a revisar los acontecimientos más relevantes de la estancia en Honduras, reabrió un debate originado a raíz de unas manifestaciones de Damián Quintero. El concursante afirmó que algunas de sus compañeras aportaban una menor dosis de fuerza a la hora de ejecutar determinadas tareas cotidianas en el recinto del concurso. Estas palabras provocaron la reacción de las participantes aludidas y desencadenaron una réplica directa por parte de Yola Berrocal durante el directo.

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La concursante tomó la palabra en la gala presentada por Sandra Barneda para rechazar las apreciaciones de su compañero sobre el rendimiento físico en el grupo. Berrocal golpeó la mesa con la palma de la mano y dirigió un mensaje a los espectadores del formato para defender el trabajo desempeñado por las mujeres de la edición. «Creo que ninguna de nosotras es floja. Ya basta de decir que somos flojas. Todos somos supervivientes y no hay nadie flojo aquí. Todo el mundo tiene derecho a ser un superviviente», sentenció la participante, recibiendo el respaldo y los aplausos del resto del elenco de concursantes.

Firmeza en el discurso y postura de Damián Quintero

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En su argumentación ante las cámaras, Yola Berrocal insistió en la importancia de la perseverancia en el desarrollo de la aventura deportiva y televisiva. «Si no me sale a la primera, pues a la segunda, y, si no, pues a la tercera», añadió la participante en el plató de Honduras, mientras diversos integrantes del grupo le expresaban su agradecimiento por la intervención realizada en pleno directo.

La reivindicación de Yola Berrocal ante las palabras de Damián Quintero: "Todos somos supervivientes y no hay nadie flojo aquí"



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Por su parte, Damián Quintero rehusó sumarse a la reivindicación planteada por Berrocal y optó por mantener su postura inicial respecto a la distribución del esfuerzo en las labores del equipo. Este intercambio de pareceres se produjo escasas horas después de que la propia Berrocal disputara un duelo contra Yulen Pereira con el objetivo de lograr la salvación de la semana en el concurso de Telecinco.