Esta noche, lunes 21 de septiembre de 2026, la programación que destaca para Ceuta incluye Órbita Laika (La 2, 22:30 y 23:20), A3 Noticias Fin de Semana (Antena 3, 21:00) y Supervivientes all stars. conexión honduras (Telecinco, 22:00).

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Los canales nacionales se reciben por TDT en Ceuta y siguen el horario peninsular (CEST), de modo que la parrilla que aparece a continuación coincide con la del resto de la península.

La 2

La 2 abre la noche con un bloque cultural que va de viajes y gastronomía a divulgación científica.

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20:45 De tapas por España: Granada: la ciudad romántica nazarí

De tapas por España: Granada: la ciudad romántica nazarí 21:30 Antonio, el bailarín de España

Antonio, el bailarín de España 22:30 Órbita Laika

Órbita Laika 23:20 Órbita Laika

Órbita Laika 01:15 Espacios increíbles

Por qué interesa en Ceuta: la mezcla de entretenimiento ligero y divulgación facilita cambiar de tema sin perder el hilo. De tapas por España (20:45) es una opción breve para empezar; Órbita Laika (22:30 y 23:20) aporta ciencia en un tramo habitual de visionado nocturno.

Antena 3

Antena 3 ordena la noche con información, deporte y previsión meteorológica antes de pasar a ficción.

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 El Secreto

En Ceuta, contar con el bloque informativo seguido del tiempo resulta práctico para planificar la tarde-noche. A3 Noticias Fin de Semana (21:00) ofrece el repaso informativo y Tu tiempo con Roberto Brasero (21:55) aporta la previsión para las próximas horas.

Cuatro

Cuatro combina informativos y deportes con un tramo de investigación y reportaje que se intensifica a partir de las 21:30.

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:45 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:05 El tiempo

El tiempo 21:15 Cuarto milenio: arrancando la nave

Cuarto milenio: arrancando la nave 21:30 Cuarto milenio

Para quienes buscan relato y casos documentados, Cuarto milenio (21:30) concentra la atención. Antes, Eldesmarque cuatro (20:45) y Noticias cuatro (20:00) sirven para ponerse al día en deporte y generalidades.

Telecinco

Telecinco estructura la noche en torno a entretenimiento y seguimiento de formatos de gran audiencia.

20:00 Rueda la letra

Rueda la letra 21:00 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:00 Supervivientes all stars. conexión honduras

El bloque informativo de las 21:00 funciona como punto de partida antes de los espacios de seguimiento en directo. En Ceuta, los programas de gran audiencia generan conversación al día siguiente, por lo que seguir Supervivientes all stars. conexión honduras (22:00) suele ser una opción de horario compartido.

laSexta

laSexta ofrece análisis y debate tras sus informativos, seguido de varias reposiciones de reportaje.

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

laSexta Noticias Fin de Semana 21:05 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:30 Salvados

Salvados 22:30 Salvados

Salvados 23:50 Salvados

La cadena resulta adecuada para quienes prefieren análisis y reportajes largos. laSexta Meteo (21:20) completa el bloque informativo con datos útiles para organizar la noche en la ciudad.

Cómo elegir en Ceuta según tu plan

Si quieres empezar con actualidad: A3 Noticias Fin de Semana (Antena 3, 21:00), Informativos telecinco (Telecinco, 21:00) o laSexta Noticias Fin de Semana (laSexta, 20:00).

(Antena 3, 21:00), (Telecinco, 21:00) o (laSexta, 20:00). Si prefieres divulgación: Órbita Laika (La 2, 22:30 y 23:20).

(La 2, 22:30 y 23:20). Si buscas un formato temático de investigación: Cuarto milenio (Cuatro, 21:30).

(Cuatro, 21:30). Si te apetece entretenimiento de seguimiento: Supervivientes all stars. conexión honduras (Telecinco, 22:00).

En Ceuta, la franja entre las 21:00 y las 22:30 concentra opciones para informarte, profundizar o entretenerte sin desplazarte. Consulta la TDT local o tu plataforma habitual para confirmar emisiones y posibles cambios de última hora.

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