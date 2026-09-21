Esta noche, lunes 21 de septiembre de 2026, la programación que destaca para Ceuta incluye Órbita Laika (La 2, 22:30 y 23:20), A3 Noticias Fin de Semana (Antena 3, 21:00) y Supervivientes all stars. conexión honduras (Telecinco, 22:00).
Lee tambien: Quiénes son los invitados de ‘El Hormiguero’ de esta semana: del 21 al 24 de septiembre en Antena 3
Los canales nacionales se reciben por TDT en Ceuta y siguen el horario peninsular (CEST), de modo que la parrilla que aparece a continuación coincide con la del resto de la península.
La 2
La 2 abre la noche con un bloque cultural que va de viajes y gastronomía a divulgación científica.
Lee tambien: Sueños de Libertad: avance del capítulo de hoy, lunes 21 de septiembre de 2026
- 20:45 De tapas por España: Granada: la ciudad romántica nazarí
- 21:30 Antonio, el bailarín de España
- 22:30 Órbita Laika
- 23:20 Órbita Laika
- 01:15 Espacios increíbles
Por qué interesa en Ceuta: la mezcla de entretenimiento ligero y divulgación facilita cambiar de tema sin perder el hilo. De tapas por España (20:45) es una opción breve para empezar; Órbita Laika (22:30 y 23:20) aporta ciencia en un tramo habitual de visionado nocturno.
Antena 3
Antena 3 ordena la noche con información, deporte y previsión meteorológica antes de pasar a ficción.
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 El Secreto
En Ceuta, contar con el bloque informativo seguido del tiempo resulta práctico para planificar la tarde-noche. A3 Noticias Fin de Semana (21:00) ofrece el repaso informativo y Tu tiempo con Roberto Brasero (21:55) aporta la previsión para las próximas horas.
Cuatro
Cuatro combina informativos y deportes con un tramo de investigación y reportaje que se intensifica a partir de las 21:30.
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:45 Eldesmarque cuatro
- 21:05 El tiempo
- 21:15 Cuarto milenio: arrancando la nave
- 21:30 Cuarto milenio
Para quienes buscan relato y casos documentados, Cuarto milenio (21:30) concentra la atención. Antes, Eldesmarque cuatro (20:45) y Noticias cuatro (20:00) sirven para ponerse al día en deporte y generalidades.
Telecinco
Telecinco estructura la noche en torno a entretenimiento y seguimiento de formatos de gran audiencia.
- 20:00 Rueda la letra
- 21:00 Informativos telecinco
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 22:00 Supervivientes all stars. conexión honduras
El bloque informativo de las 21:00 funciona como punto de partida antes de los espacios de seguimiento en directo. En Ceuta, los programas de gran audiencia generan conversación al día siguiente, por lo que seguir Supervivientes all stars. conexión honduras (22:00) suele ser una opción de horario compartido.
laSexta
laSexta ofrece análisis y debate tras sus informativos, seguido de varias reposiciones de reportaje.
- 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana
- 21:05 laSexta Deportes
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:30 Salvados
- 22:30 Salvados
- 23:50 Salvados
La cadena resulta adecuada para quienes prefieren análisis y reportajes largos. laSexta Meteo (21:20) completa el bloque informativo con datos útiles para organizar la noche en la ciudad.
Cómo elegir en Ceuta según tu plan
- Si quieres empezar con actualidad: A3 Noticias Fin de Semana (Antena 3, 21:00), Informativos telecinco (Telecinco, 21:00) o laSexta Noticias Fin de Semana (laSexta, 20:00).
- Si prefieres divulgación: Órbita Laika (La 2, 22:30 y 23:20).
- Si buscas un formato temático de investigación: Cuarto milenio (Cuatro, 21:30).
- Si te apetece entretenimiento de seguimiento: Supervivientes all stars. conexión honduras (Telecinco, 22:00).
En Ceuta, la franja entre las 21:00 y las 22:30 concentra opciones para informarte, profundizar o entretenerte sin desplazarte. Consulta la TDT local o tu plataforma habitual para confirmar emisiones y posibles cambios de última hora.