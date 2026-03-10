La ilusión y la solidaridad se dan cita un año más en la ciudad autónoma. Ya conocemos el número agraciado con el premio principal en la jornada de hoy, una fecha marcada en rojo por los participantes que buscan apoyar la labor humanitaria de la institución.

La ciudad de Ceuta ha vivido hoy una nueva edición de su tradicional sorteo de Cruz Roja, un evento que trasciende lo económico para convertirse en un importante motor de financiación para las actividades sociales que la entidad desarrolla durante todo el año. Tras la celebración del sorteo este martes, 10 de marzo de 2026, la expectación entre los miles de participantes que han adquirido sus boletos ha llegado a su fin.

¿Cómo comprobar si tu número ha sido el ganador?

Desde la organización han confirmado que el sorteo ha transcurrido con total normalidad, y ya es posible realizar la comprobación de los boletos. Para aquellos que han depositado su confianza en esta iniciativa solidaria, es fundamental recordar que el número premiado en la jornada de hoy corresponde al 604, popularmente conocido bajo el nombre de «La Cama».

Pasos a seguir si eres uno de los afortunados

Si tienes en tu poder el boleto agraciado con esta combinación, te recomendamos seguir las indicaciones oficiales de Cruz Roja Ceuta para la gestión y cobro del premio:

• Verificación: Asegúrate de que el número coincide exactamente con la serie y combinación ganadora.

• Custodia: Mantén el boleto en un lugar seguro y en buen estado; será el documento indispensable para realizar cualquier reclamación.

• Canales oficiales: Acude a las oficinas de Cruz Roja en la ciudad o contacta a través de sus canales de atención al ciudadano para formalizar la entrega del premio en los plazos establecidos.

Cruz Roja Ceuta agradece, un año más, la masiva participación de los ciudadanos. La recaudación obtenida gracias a este sorteo permitirá dar continuidad a programas críticos de atención a personas mayores, ayuda a la infancia y servicios de emergencia que son esenciales para el bienestar de la comunidad ceutí.