El presidente de la Junta de Andalucía debutó en el plató de Pablo Motos en una entrevista marcada por la capacidad de alternar la emoción contenida ante la tragedia con el despliegue del discurso institucional, demostrando que, tras la coraza del cargo, todavía hay lugar para la vulnerabilidad.

La visita de Juanma Moreno Bonilla a El Hormiguero no fue una más. Lejos de la imagen de «titanio» que suele rodear a la clase política actual, el presidente andaluz logró transitar por la cuerda floja del entretenimiento televisivo dejando ver, por momentos, al ser humano detrás del dirigente. En un entorno donde una frase mal calculada puede suponer un revés electoral, Moreno llegó con la lección aprendida: promoción de la tierra —aceite de oliva mediante— y una puesta en escena ensayada, pero con espacio para la ruptura emocional.

El quiebro de la «zona cero»

El momento de mayor impacto de la noche llegó al recordar el accidente ferroviario de Adamuz. Lejos de esquivar el tema, Moreno se desnudó emocionalmente al relatar cómo el impacto visual del desastre, sumado al dolor de las familias, le obligó a buscar ayuda psicológica. El espectador fue testigo de un político al borde del llanto, conteniendo la voz en un gesto que, paradójicamente, lo acercó más a la ciudadanía que cualquier discurso programático. Pablo Motos, consciente del filo en el que se movían, optó por cambiar de tercio antes de que la contención se desmoronara por completo.

De la emoción al «traje de candidato»

Tras la pausa publicitaria, Moreno retomó el mando y se enfundó el traje de líder andaluz. El tono cambió drásticamente al abordar temas críticos como la deficiente calidad de las infraestructuras ferroviarias y la gestión del cribado de cáncer de mama. Aquí, el presidente optó por una estrategia poco común en la política actual: la petición de disculpas sin ambages. Asumir responsabilidades y presentar la depuración de la cúpula del servicio de salud como una medida preventiva fueron sus herramientas para salir airoso de un tema que, de otro modo, habría sido una encerrona.

Política, polarización y el «sanchismo»

La segunda parte de la entrevista sirvió para marcar perfil ideológico. Moreno Bonilla, fiel a su libro Manual de la convivencia, evitó el barro directo pero no ahorró críticas hacia Pedro Sánchez. Con un tono que buscaba la centralidad, definió al presidente del Gobierno como un elemento de polarización y vaticinó que, mientras el «sanchismo» persista, Vox se verá alimentado por esta tensión. Para Moreno, la solución pasa por una política serena que, aunque difícil de ejecutar en el clima actual, defiende como el único camino para la estabilidad.

El broche final lo puso el lado más lúdico del presidente: imitaciones de sus predecesores, juegos de complicidad con Motos y la insistencia en un mensaje de centrismo que, según él, no debe confundirse con la falta de firmeza. Moreno Bonilla abandonó el plató de El Hormiguero habiendo cumplido el objetivo principal de cualquier político que se somete al show: mostrarse humano, pero sin dejar de ser presidente.