El candidato a la presidencia del FC Barcelona defiende la legalidad del ‘caso Negreira’ y lanza un duro ataque al eterno rival en vísperas de las elecciones. «Cuando el Madrid está en un bache, los árbitros le ayudan; al Barça, nunca», afirma.

Joan Laporta ha vuelto a la carga. En una entrevista concedida este lunes a El Partidazo de COPE, el aspirante a repetir mandato en el Camp Nou ha protagonizado una intervención cargada de titulares, centrando su discurso en la defensa del club frente al «caso Negreira» y en un ataque directo a la influencia histórica del Real Madrid en los estamentos arbitrales.

Guerra abierta por el control del arbitraje

Laporta no se guardó nada al ser preguntado por la campaña de desprestigio que, según él, sufre el club desde la capital. El candidato calificó de «ruin» la gestión del tema Negreira y contraatacó señalando al Comité Técnico de Árbitros (CTA).

«Durante 72 años el CTA ha estado presidido por exsocios, exdirectivos o exjugadores del Real Madrid. ¿Eso no les parece indigno?», cuestionó con dureza. Según Laporta, el Madrid no necesitaba asesoramiento externo porque «la ternera era suya». Además, fue tajante sobre la actuación arbitral actual: «Los árbitros, por regla general, perjudican al Barça. Intentan que nuestro bache sea más hondo, mientras que al Madrid le ayudan cuando lo necesita».

Dardo a Xavi y defensa de Flick

En clave interna, Laporta aprovechó para marcar distancias con Víctor Font y, de paso, con Xavi Hernández. El candidato lamentó que Font esté utilizando la figura del exentrenador para «hacer daño» al club en plena campaña electoral.

«Suerte que prescindimos de Xavi, porque los hechos son contundentes: con el mismo equipo, con Xavi perdíamos y con Flick ganamos. La dinámica con Xavi era perdedora», sentenció Laporta, quien no dudó en elegir al técnico alemán por encima incluso de la sombra de Guardiola: «Entre Flick y Pep, me quedo con Flick».

Messi, las cuentas y la Superliga

Sobre el frustrado regreso de Leo Messi, Laporta desmintió las versiones que apuntan a una mala gestión por su parte, asegurando que Jorge Messi eligió Miami por una cuestión de tranquilidad familiar. «No me da miedo que Messi hable, la conversación fue la que fue», añadió.

En el apartado económico, el candidato sacó pecho por la gestión de la junta saliente:

Reducción de deuda: Afirma haber recortado 200 millones en 5 años.

Afirma haber recortado 200 millones en 5 años. Masa salarial: Asegura que, tras las renovaciones de Lamine Yamal, Cubarsí y Pedri, el club ha salido de la restrictiva norma del 1-1.

Asegura que, tras las renovaciones de Lamine Yamal, Cubarsí y Pedri, el club ha salido de la restrictiva norma del 1-1. Superliga: Confirmó que el Barça sigue los pasos del Madrid para salir del proyecto sin penalizaciones económicas, tras haber presionado a Florentino Pérez con las famosas «palancas».

Laporta cierra así una jornada marcada por su lema «Contra todo y contra todos», dejando claro que su estrategia electoral pasa por la confrontación directa con el «madridismo sociológico» y la reivindicación del modelo deportivo actual bajo el mando de Hansi Flick.