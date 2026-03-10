El evento de boxeo organizado por Ibai Llanos en La Cartuja de Sevilla ha colgado el cartel de «no hay entradas» en cuestión de horas. A pesar del éxito rotundo, todavía existen vías alternativas para presenciar en directo el gran combate entre IlloJuan y The Grefg y el resto de la cartelera.

La fiebre por ‘La Velada del Año VI’ no conoce límites. Tras la presentación oficial de los diez combates que protagonizarán la cita en el estadio sevillano de La Cartuja el próximo 25 de julio, los seguidores de Ibai Llanos han demostrado una vez más su capacidad de movilización masiva. La venta de entradas, con precios que iban desde los 37 hasta los 190 euros, ha finalizado con un sold out que garantiza un lleno absoluto de 70.000 espectadores.

Opciones para conseguir una plaza en el evento

Aunque la venta directa ha terminado, no todo está perdido para quienes se han quedado sin su pase. Las marcas patrocinadoras del evento se han reservado un cupo de entradas para realizar promociones y sorteos oficiales. Estar atento a las redes sociales de estas firmas es, actualmente, la única vía para acceder al recinto:

• Sorteos oficiales: Firmas como Grefusa han lanzado iniciativas que recorren el territorio nacional —buscando desafiantes para «Grefusito»— con entradas como premio. Por su parte, Idealo España mantiene activas promociones donde sortea lotes de entradas para el gran día.

• Seguimiento constante: Es altamente probable que nuevas marcas anuncien dinámicas similares en las próximas semanas. La clave reside en monitorizar las cuentas oficiales de los patrocinadores vinculados a la organización de Ibai.

La cartelera que ha paralizado internet

La expectación no es para menos, dada la calidad de los emparejamientos anunciados:

• El duelo estrella: El combate entre IlloJuan y The Grefg promete ser el plato fuerte de una velada que medirá a dos de los titanes más influyentes de la creación de contenido en España.

• Combate periodístico: Un cruce internacional inédito enfrentará a Edu Aguirre (El Chiringuito) contra el periodista argentino Gastón Edul, referencia en la cobertura de la selección albiceleste.

• Regresos esperados: El ring verá volver a figuras como Yo Soy Plex y Fernanfloo, quienes repiten tras sus victorias anteriores.

• Nuevos enfrentamientos: La velada contará además con nombres destacados como Samy Rivers vs. Roro, Marta Díaz vs. Tatiana Kaer y otros grandes perfiles del mundo del streaming y la música, como Lit Killah vs. Kidd Keo.

Con 70.000 almas preparadas para vibrar en Sevilla, la cuenta atrás para el 25 de julio ha comenzado. Si no lograste comprar tu entrada, mantente alerta a las redes: el azar podría ser tu última oportunidad para formar parte del evento del año.