RTVE lanza una apuesta transmedia para sus dos grandes éxitos de la tarde. Un espacio distendido donde los actores de ambas ficciones se enfrentarán a retos, juegos y las preguntas de unos seguidores que, por fin, tendrán voz propia.

Las tardes de La 1 no solo se viven a través de las tramas palaciegas. Tras consolidarse como líderes indiscutibles de la audiencia, La Promesa y Valle Salvaje —ambas producciones de Bambú bajo el sello de Josep Cister— dan el salto al formato videopodcast con el estreno de ‘Cosas de Palacio’. Este nuevo espacio nace con el objetivo de acercar a los protagonistas al público, rompiendo la «cuarta pared» del drama histórico para mostrar su lado más natural y divertido.

¿Qué es ‘Cosas de Palacio’?

Se trata de un videopodcast semanal de carácter dinámico y desenfadado. En cada entrega, miembros del elenco de ambas series compartirán un mismo plató para someterse a una mecánica basada en la sorpresa: una caja misteriosa.

El contenido de esta caja será el hilo conductor que guiará las secciones del programa, incluyendo:

• Conversaciones temáticas: Charla distendida sobre sus personajes y la evolución de las tramas.

• Juegos y retos: Dinámicas pensadas para poner a prueba la complicidad entre los actores.

• Preguntas de la audiencia: El elemento más destacado del formato. Los espectadores podrán participar enviando sus dudas a través del portal RTVE Participa o mediante las redes sociales oficiales de las ficciones.

• El legado: El capítulo terminará con una tradición singular: los invitados deberán dejar un objeto nuevo en la caja para los siguientes participantes.

Estreno y dónde verlo

La fecha de lanzamiento está fijada para este mismo jueves, 12 de marzo de 2026.

• Horario: Todos los jueves a las 19:30 horas.

• Plataformas: Estreno simultáneo en RTVE Play (19:30 h) y emisión posterior en el canal ENPLAY (00:00 h).

El primer episodio, grabado en el set de Valle Salvaje, contará con un plantel de lujo: Arturo García Sancho (Manuel en La Promesa), junto a Elena Navarro (Pepa) y Marcos Orengo (Martín) de Valle Salvaje.

Con esta iniciativa, RTVE refuerza la fidelidad de una comunidad que ha convertido a ambas series en un fenómeno social, ofreciendo un complemento perfecto para los seguidores que desean conocer la intrahistoria de sus personajes favoritos más allá de los guiones y las intrigas de época.